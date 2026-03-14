న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శుక్ర అనుగ్రహం ఉంటుంది.. డబ్బు, విలాసాలు, మంచి ప్రేమ జీవితంతో ఆనందంగా ఉంటారు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశులను చూడటం ద్వారా ప్రజల భవిష్యత్తు తెలుస్తుంది. అదే సమయంలో, న్యూమరాలజీలో వ్యక్తుల పుట్టిన తేదీ ద్వారా కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. న్యూమరాలజీలో ప్రతిదీ వ్యక్తుల రాడిక్స్ నుండి తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సంఖ్యను పుట్టిన రోజు నుంచి లెక్కిస్తారు. న్యూమరాలజీలో 1 నుండి 9 వరకు సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా వారి పుట్టిన తేదీ మొత్తాన్ని లెక్కించినట్లయితే, వారి సంఖ్య 1 నుండి 9 మధ్యలో వస్తుంది. ప్రతి రాడిక్స్కు దాని స్వంత గ్రహాధిపతి ఉంటుంది. ఈ గ్రహాల ప్రభావం వారి జీవితంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు మనం శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించే వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకుందాం.
శుక్ర అనుగ్రహం
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, శుక్రుడు నెంబర్ 6 ఉన్న వారి పట్ల చాలా దయగా ఉంటాడు. వాస్తవానికి, ఈ సంఖ్య యొక్క గ్రహాధిపతి శుక్రుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, శుక్రుడి కృప ఈ సంఖ్య ఉన్న ప్రజలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏదైనా నెలలో 6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సంఖ్య కేటగిరీలోకి వస్తారు. శుక్రుడు ఆశీర్వదించిన వ్యక్తులకు వారి జీవితంలో విలాసానికి కొదవ ఉండదు.
నెంబర్ 6లో కనిపించే లక్షణాలు
1. నెంబర్ 6 ఉన్న వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం చాలా బాగుంటుంది. ప్రజలు వారి పట్ల చాలా ఆకర్షితులవుతారు. వీరు ఎల్లప్పుడూ తమను తాము ఫిట్గా ఉంచుకుంటారు.
2. సంఖ్య 6 ఉన్న వ్యక్తులు చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు. సంబంధాలను ఎలా చూసుకోవాలో వారికి బాగా తెలుసు. వారు కూడా తమ తరపున చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు.
3. ఈ సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తి సున్నితమైన స్వభావం కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ వ్యక్తులు వారి దగ్గర సహాయం అడిగే ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయం చేస్తారు.
4. వారి వ్యక్తిత్వం చాలా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ వ్యక్తులు తమను తాము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు.
5. శుక్రుడు కారణంగా వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. వీరికి డబ్బును నిర్వహించడం బాగా తెలుసు. అటువంటి పరిస్థితిలో వారికి డబ్బు కొరత ఉండదు.
6. 6 సంఖ్య ఉన్నవారు నమ్మదగినవారు. వారిని గుడ్డిగా కూడా విశ్వసించవచ్చు. ప్రజలు కూడా వారిని సులభంగా విశ్వసిస్తారు.
7. 6 సంఖ్య ఉన్న వారు చాలా సృజనాత్మకంగా ఉంటారు. ఈ కారణంగా వారు ప్రతిదీ సేవ్ చేయడం మరియు మంచి వస్త్రధారణ చేయడం ఇష్ట పడతారు. విషయాల్లోనే కాదు, సంబంధాల్లో కూడా వీరు ఈ నియమాన్ని పాటిస్తారు.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంఖ్యా నిపుణుడిని సంప్రదించండి.