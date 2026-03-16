    నేడు ఓ రాశి వారు ఆర్థిక పరంగా సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.. కుటుంబ సంబంధాలు బాగుంటాయి, సంతోషంగా ఉంటారు!

    రాశి ఫలాలు 16 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 16 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 16, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శాంతి లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 16 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 16న ఏ రాశికి మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి

    ఈరోజు క్రమేపీ కానీ స్థిరమైన ప్రయోజనం ఉంటుంది. పని యొక్క ప్రతిఫలం స్థిరమైన ప్రయత్నం, ఆలోచనాత్మక ఎంపికల నుండి వస్తుంది. చిన్నపాటి సంభాషణ తర్వాత ఇంటి జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి

    శక్తి స్పష్టమైన క్షణాన్ని తెస్తుంది. కొత్త అభ్యసన మరియు చిన్న ప్రయాణాలు కొత్త ఆలోచనలకు దారితీస్తాయి. మీ ప్రణాళికలో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మీకు మద్దతు ఇస్తారు. ఈ రోజున పని వద్ద స్పష్టమైన దశలు, మంచి టీమ్ వర్క్‌పై దృష్టి కేంద్రీకరించండి.

    మిథున రాశి

    మీరు సులభమైన బడ్జెట్‌ను రూపొందించినప్పుడు డబ్బు విషయాలు మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి. స్వల్ప విశ్రాంతి, విరామాలు తీసుకోండి. ఎక్కువ కాలం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను కొనసాగించండి. సమతుల్యతపై దృష్టి పెట్టండి.

    కర్కాటక రాశి

    మీరు ఉల్లాసంగా ఉండవచ్చు. సహాయకరమైన వ్యక్తులను కలవండి. మీరు క్రొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. డబ్బు పరంగా సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అలాగే కుటుంబ సంబంధాలు బాగుంటాయి మరియు సంతోషంగా ఉంటారు.

    సింహ రాశి

    చిన్న మొత్తాలను ఆదా చేయండి. బుద్ధిహీనమైన కొనుగోళ్లు చేయకుండా ఉండండి. నిలకడగా ఉండటానికి మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కార్యాలయానికి సంబంధించిన ఏదైనా తీవ్రమైన సమస్య మీ ప్రేమ జీవితంపై ప్రభావం చూపదు.

    కన్య రాశి

    నేడు కన్య రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో శృంగారాన్ని స్వీకరించండి. మీ ప్రేమికుడితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతారు. మీ ఉత్పాదకత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకోండి. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.

    తులా రాశి

    మీరు అన్ని పనులను బాగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ రోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. కొంత మంది స్థానికులు వ్యాధుల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మీరు పనిపై దృష్టి పెట్టాలి.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు వృశ్చిక రాశి వారి జీవితం పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. సంబంధంలో ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రోజు పనిలో మీ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. మంచి భవిష్యత్తు కోసం మంచి పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టండి.

    ధనుస్సు రాశి

    మీ ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి. మీకు ఆఫీసులో మంచి రోజు ఉందని కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మకర రాశి

    మీరు మీ ప్రేమ జీవితంలో ఆశ్చర్యాలను పొందవచ్చు. మీ ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. అలాగే వృత్తిపరమైన విజయాన్ని సాధించవచ్చు. మీ ఆరోగ్య సమస్యలను జాగ్రత్తగా పరిష్కరించండి. మీరు ఓపికగా వినాలి.

    కుంభ రాశి

    మీ ప్రేమికుడితో తగాదాలను పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా రోజును సంతోషంగా మార్చండి. ఈ రోజు మీ వృత్తిపరమైన షెడ్యూల్ బిజీగా ఉంటుంది. మీరు మీ ఖర్చులను కూడా నియంత్రించాలి. కొన్ని వ్యాధులు నేడు మీకు ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి.

    మీన రాశి

    నేడు ఏ పెద్ద వైద్య సమస్య కూడా మిమ్మల్ని బాధించదు. వృత్తిపరంగా మీరు ఈ రోజు చాలా బాగా రాణించగలరు. మీ సంబంధంలో పెద్ద సమస్య ఉండదు.

    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారు ఆర్థిక పరంగా సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.. కుటుంబ సంబంధాలు బాగుంటాయి, సంతోషంగా ఉంటారు!
