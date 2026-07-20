చాణక్య నీతి: ఈ 5 విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకండి.. జీవితంలో విజయం మీ సొంతం!
ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన జీవిత సూత్రాల ప్రకారం కొన్ని విషయాలను గోప్యంగా ఉంచడం విజయానికి కీలకం. బలహీనతలు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సమస్యలు, గత అవమానాలను అందరితో పంచుకోకుండా సంయమనంతో వ్యవహరిస్తే గౌరవం, ప్రశాంతత, విజయావకాశాలు పెరుగుతాయని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.
సందేశాత్మకమైన ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలను అనుసరించడం ద్వారా జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించి, గౌరవప్రదమైన స్థానానికి ఎలా చేరుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనసులోని రహస్యాలు.. విజయానికి సోపానాలు
నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పంచుకోవడం ఒక అలవాటుగా మారింది. అయితే, ఆచార్య చాణక్యుడు శతాబ్దాల క్రితమే ఒక హెచ్చరిక చేశారు. తెలివైన వారు తమ వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పుడూ రహస్యంగానే ఉంచుకుంటారు. ఎవరికి పడితే వారికి మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవు. అపారమైన మేధాశక్తి కలిగిన చాణక్యుడు సూచించిన ఆ 5 కీలకమైన నియమాలివే.
1. మీ బలహీనతలను బయట పెట్టకండి
ప్రతి మనిషిలోనూ కొన్ని లోపాలు, బలహీనతలు ఉంటాయి. వాటిని నలుగురితో పంచుకోవడం వల్ల మీకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు సరికదా, శత్రువులు వాటిని ఆసరాగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ భయాలు, పాత ఓటములు లేదా వ్యక్తిగత సమస్యలను మీకు అత్యంత నమ్మకస్తులైన వారి వద్ద మాత్రమే చర్చించండి. ఇతరుల ముందు మీ బలహీనతలను దాచడమే ఒక గొప్ప శక్తి.
2. లక్ష్యం పూర్తయ్యే వరకు మౌనమే మంత్రం
చాలామంది తమ వ్యాపార ప్రణాళికలను లేదా భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను అందరికీ ఊదరగొడుతుంటారు. చాణక్యుడి ప్రకారం, లక్ష్యం నెరవేరకముందే దానిని వెల్లడించడం తెలివితక్కువ పని. ఇలా చేయడం వల్ల ఎదుటివారిలో అసూయ మొదలవుతుంది, వారు మీ పనిలో అడ్డంకులు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. మీ విజయం ప్రపంచానికి తెలిసేలా పని చేయండి కానీ, మీ ప్రణాళికలు నిశ్శబ్దంగా ఉండనివ్వండి.
3. ఆర్థిక స్థితి, కుటుంబ విషయాలు గోప్యం
మీ సంపాదన ఎంత, పొదుపు ఎంత అనే విషయాలు బయటపెడితే, అవసరానికి మించి అప్పు అడగడం లేదా మీ స్థితిని చూసి అసూయ పడే వ్యక్తులు పెరుగుతారు. అలాగే, కుటుంబంలో జరిగే గొడవలు లేదా సమస్యలను బయట పెట్టడం వల్ల మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట మసకబారుతుంది. ఇంట్లో సమస్యలు ఉంటే ఇంట్లోనే పరిష్కరించుకోండి.
4. జరిగిన అవమానాలను పదే పదే గుర్తు చేసుకోవద్దు
జీవితంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలు లేదా అవమానాల గురించి పదే పదే చర్చించడం వల్ల మీరు సానుభూతిని పొందవచ్చు, కానీ మీ పట్ల గౌరవం తగ్గుతుంది. గతాన్ని మరిచి, జరిగిన తప్పుల నుండి పాఠాలు నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్లడమే నిజమైన వ్యక్తిత్వ లక్షణం. బాధను దాచుకుని ధైర్యంగా నిలబడే వారికే విజయం వరిస్తుంది.
5. సంయమనమే విజయ రహస్యం
గోప్యత అంటే ఒంటరితనం కాదు, అది మీ విజ్ఞతకు నిదర్శనం. సోషల్ మీడియాలో మీ జీవితంలోని ప్రతి కదలికను పోస్ట్ చేయడం వల్ల మీ ప్రశాంతతను మీరు కోల్పోతారు. అవసరమైన చోట మౌనం వహించడం, అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం వల్ల సమాజంలో గౌరవం, ఇంట్లో ప్రశాంతత లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More