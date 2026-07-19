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    నేటి రాశి ఫలితాలు: 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఆదివారం 12 రాశుల వారికి గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది? మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం విషయంలో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో తెలుసుకోండి. ఈ రోజు ఎవరికీ శుభయోగం, ఎవరు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, సంబంధాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలో పూర్తి నేటి రాశి ఫలాలు చదవండి.

    Published on: Jul 19, 2026, 04:00:47 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజు గ్రహాల గమనం ప్రకారం ఏ రాశి వారికి ఏయే ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం వల్ల ముందు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంటుంది. నేడు ఎవరికి శుభం, ఎవరికి అప్రమత్తత అవసరమో ఇక్కడ చూద్దాం.

    Kal Ka Rashifal 19 July 2026
    Kal Ka Rashifal 19 July 2026

    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి (Aries)

    జీవిత భాగస్వామితో సర్దుబాటు చేసుకుంటూ వెళ్లడం ఈ రోజు చాలా ముఖ్యం. వ్యాపార లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చుల విషయంలో కఠినంగా ఉండండి. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగుల నుంచి కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    వృషభ రాశి (Taurus)

    ఆరోగ్యం విషయంలో ఉత్సాహంగా ఉంటారు, కానీ ఆర్థిక నిర్వహణపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది. అదుపులేని ఖర్చులు మీ మనశ్శాంతిని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి (Gemini)

    మనసులో అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, ఓపికతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. మేధోపరమైన పనులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు విదేశీ ప్రయాణ యోగం లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది, ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.

    కర్కాటక రాశి (Cancer)

    రోజు మీకు అత్యంత సానుకూలమైన రోజు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. విద్యా సంబంధిత పనుల్లో విశేష విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆస్తిపాస్తులు వృద్ధి చెందే సూచనలు ఉన్నాయి. స్నేహితుల నుంచి ఆర్థిక సహకారం అందుతుంది.

    సింహ రాశి (Leo)

    ప్రభావశీల వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మనస్సు ఉల్లాసంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గినట్లు అనిపించవచ్చు. వ్యాపార అవసరాల కోసం తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆర్థిక మద్దతు పొందుతారు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.

    కన్యా రాశి (Virgo)

    దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. భాగస్వామితో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు, కాబట్టి వాదనకు దిగకండి. మిత్రులతో కలిసి సరదాగా సమయాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా రోజు చాలా బాగుంది.

    తులా రాశి (Libra)

    పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో ఆందోళన చెందే పరిస్థితి ఎదురుకావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు రావచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు పనిలో అనుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

    మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. అవసరమైన సమయాల్లో సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక సాయం కోరాల్సి రావచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల వ్యక్తిత్వంలో మరింత పరిణితి వస్తుంది.

    ధను రాశి (Sagittarius)

    ఆరోగ్యానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల మనసు ఆందోళనకు లోనవ్వచ్చు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆత్మీయుల మద్దతుతో ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారానికి ఈ రోజు అనుకూలం.

    మకర రాశి (Capricorn)

    భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ అవసరం. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక స్థితి కాస్త దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీకు తెలియని ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఎదురుకావచ్చు.

    కుంభ రాశి (Aquarius)

    మీ కొత్త ఆలోచనలు ఆఫీసులో మీకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెస్తాయి. అయితే, తోటి ఉద్యోగుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి, వారు మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు పెట్టే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇస్తాయి.

    మీన రాశి (Pisces)

    మిత్రుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలితాలు: 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉండబోతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలితాలు: 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉండబోతోంది?
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