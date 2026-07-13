చాణక్యుడి విధానం ప్రకారం భార్య ఎలా ఉండాలి? జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునేటప్పుడు ఇవి మర్చిపోవద్దు
చాణక్య నీతి ప్రకారం వివాహంలో బాహ్య సౌందర్యం కంటే కుటుంబ సంస్కారం, వ్యక్తిత్వం, నిజాయితీ, ధర్మం వంటి గుణాలే ముఖ్యమైనవి. ఆదర్శ జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడంలో చాణక్యుడు చెప్పిన విలువైన సూచనలను తెలుసుకోండి.
చాణక్య నీతి ప్రకారం, వివాహం అనేది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు, అది రెండు కుటుంబాల సంస్కృతుల కలయిక. అందం కన్నా వ్యక్తిత్వానికే పెద్దపీట వేయాలని ఆచార్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బాహ్య సౌందర్యం కాదు.. కుటుంబ నేపథ్యం ముఖ్యం
ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో వివాహ బంధంపై అత్యంత విలువైన సూచనలు చేశారు. నేటి కాలంలో చాలామంది పెళ్లి విషయంలో కేవలం బాహ్య సౌందర్యానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అయితే, చాణక్యుడి దృష్టిలో ఇది ఒక పొరపాటు. ఆయన చెప్పిన శ్లోకం సారాంశం ఇదే:
"జ్ఞానవంతుడైన వాడు ఒక గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టిన, అందం తక్కువగా ఉన్న కన్యను వివాహం చేసుకోవాలి తప్ప, నీచమైన కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్న అందగత్తెను ఎంచుకోకూడదు."
చాణక్యుడు ఇక్కడ 'కులం' అంటే కేవలం ధన సంపద లేదా కుల మతాలు అని అర్థం చెప్పలేదు. ఆ కుటుంబం యొక్క విలువలు, నైతికత, సమాజంలో వారికి ఉన్న గౌరవం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కుటుంబ సంస్కారం బాగుంటేనే ఆ ఇంటి నుండి వచ్చిన స్త్రీ, కొత్త కాపురంలో సుఖసంతోషాలను నింపుతుంది.
సంస్కారమే కాపురానికి పునాది
చాణక్యుడి ప్రకారం, మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన యువతి తన పెంపకం, సంస్కారాల ద్వారా ఆ ఇంటి గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ఒకవేళ ఆమె శారీరకంగా అంత అందంగా లేకపోయినా, ఆమెలోని సద్గుణాలు వైవాహిక జీవితాన్ని స్వర్గధామంలా మారుస్తాయి. దీనికి భిన్నంగా, కేవలం అందాన్ని చూసి తక్కువ సంస్కారం ఉన్న ఇంటి అమ్మాయిని చేసుకుంటే, పెళ్లి తర్వాత ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవలు జరగడం, కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొనడం సహజం.
అంతేకాకుండా, ఆలోచనలు, సంస్కారాలు సమానంగా ఉన్న కుటుంబాల మధ్య వివాహం జరిగినప్పుడే ఆ జంటకు మధ్య బంధం బలంగా ఉంటుంది. విభిన్న నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినప్పుడు సర్దుబాటు చేసుకోవడం కష్టతరమవుతుందని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆదర్శ భార్యలో ఉండాల్సిన లక్షణాలు
వివాహానికి సిద్ధపడే ముందు పురుషులు లేదా కుటుంబ పెద్దలు ఒక స్త్రీలో ముఖ్యంగా చూడాల్సిన కొన్ని లక్షణాలను చాణక్యుడు వివరించారు:
మధురమైన వాణి: కఠినమైన మాటలు బంధాలను తెంచుతాయి. తియ్యని మాటలతో ఇంటిని చక్కదిద్దే స్త్రీ లక్ష్మీప్రదం.
ఉత్తమ చరిత: స్త్రీ నైతిక ప్రవర్తన ఆ ఇంటికి పునాది వంటిది.
నిజాయితీ: భార్యాభర్తల మధ్య దాపరికం లేకుండా, నిజాయితీగా ఉండటం బంధాన్ని పదిలం చేస్తుంది.
ధర్మం: కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే లక్షణం, కుటుంబ బాధ్యతలను గౌరవించే గుణం ఉండాలి.
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, అందం అనేది కొంతకాలమే ఉంటుంది, కానీ వ్యక్తిత్వం, సంస్కారం జీవితాంతం తోడుంటాయి. కాబట్టి, వివాహం చేసుకునేటప్పుడు బాహ్య సౌందర్యాన్ని పక్కన పెట్టి, వారి కుటుంబ విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే మేలైన నిర్ణయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More