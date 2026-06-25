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    చాణక్య నీతి: మీ పిల్లలను గొప్పవారుగా, గుణవంతులుగా మార్చడం ఎలా?

    పిల్లల పెంపకంలో నేటి తరం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న తపనను అర్థం చేసుకునేలా, వేల ఏళ్ల క్రితమే ఆచార్య చాణక్య అద్భుతమైన మార్గదర్శకాలను అందించారు. ఆయన సూచించిన విలువలు నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. నేడు (జూన్ 25, 2026) ఆచార్య చాణక్య బోధించిన ఆ విలువైన సూత్రాలను తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jun 25, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    పిల్లల పెంపకంలో నేటి తరం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న తపనను అర్థం చేసుకునేలా, వేల ఏళ్ల క్రితమే ఆచార్య చాణక్య అద్భుతమైన మార్గదర్శకాలను అందించారు. ఆయన సూచించిన విలువలు నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. నేడు (జూన్ 25, 2026) ఆచార్య చాణక్య బోధించిన ఆ విలువైన సూత్రాలను తెలుసుకుందాం.

    చాణక్య నీతి: మీ పిల్లలను గొప్పవారుగా, గుణవంతులుగా మార్చడం ఎలా?
    చాణక్య నీతి: మీ పిల్లలను గొప్పవారుగా, గుణవంతులుగా మార్చడం ఎలా?

    విద్వాంసుల లక్షణాలు: వారసులే కుల గౌరవం

    "పుత్రాశ్చ వివిధైః శీలైర్నియోజ్యాః సతతం బుధైః, నీతిజ్ఞాః శీలసంపన్నా భవంతి కులపూజితాః" - అంటే, తెలివైన తల్లిదండ్రులు తమ సంతానాన్ని నిరంతరం ఉత్తమ గుణాల వైపు నడిపిస్తారు. కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు, నీతిని ఎరిగిన వారు, సచ్ఛీలవంతులైన వారసులే ఆ వంశానికి నిజమైన ఆభరణాలు, సమాజంలో వారే పూజనీయులు.

    పిల్లల పెంపకం: తల్లిదండ్రులదే బాధ్యత

    పిల్లలకు ఎలాంటి విలువలు నేర్పిస్తున్నాం అనేదే వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. బాల్యంలోనే వారికి మంచి విద్య, సద్గుణాలను అందించడం తల్లిదండ్రుల ప్రాథమిక కర్తవ్యం. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను చదువు వైపు మళ్లించకపోతే, వారు తమ పిల్లలకే శత్రువులవుతారని చాణక్య ఘంటాపథంగా చెప్పారు.

    విద్వాంసుల సభలో అజ్ఞానులు ఎలా ఇబ్బంది పడతారో, సరైన విద్య లేని పిల్లలు కూడా అటువంటి స్థితిలోనే ఉంటారు. హంసల గుంపులో కొంగ ఎలా అయితే ఇమడలేదో, విజ్ఞుల మధ్య విద్యావంతుడు కాని వ్యక్తి పరిస్థితి కూడా అంతే దీనంగా మారుతుంది. అందుకే ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల విద్యాభ్యాసంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి.

    అతి గారాబం.. ప్రమాదానికి సంకేతం

    చాణక్య నీతిలో అతి ముఖ్యమైన మరో సూత్రం: "లాలనాద్ బహవో దోషాస్తాడనాద్ బహవో గుణాః, తస్మాత్పుత్రం చ శిష్యం చ తాడయేన్నతులాలయేత్". అంటే పిల్లలను, శిష్యులను అతిగా గారాబం చేస్తే వారిలో అనేక చెడు లక్షణాలు పెరుగుతాయి. తప్పు చేసినప్పుడు మందలించడం లేదా కఠినంగా వ్యవహరించడం వల్లనే వారిలో క్రమశిక్షణ, గొప్ప గుణాలు అలవడతాయి. గారాబం కన్నా, క్రమశిక్షణే వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే చాణక్యుడి ఈ సూత్రాలను ఆచరించడం కష్టమనిపించవచ్చు, కానీ వీటిని అలవాటు చేసుకున్న వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే విజేతలుగా నిలుస్తారు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: మీ పిల్లలను గొప్పవారుగా, గుణవంతులుగా మార్చడం ఎలా?
    Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: మీ పిల్లలను గొప్పవారుగా, గుణవంతులుగా మార్చడం ఎలా?
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