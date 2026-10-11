కోపం, అహంకారం మీ బంధాలను దూరం చేస్తున్నాయా? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?
ఆచార్య చాణక్యుడి నీతి బోధనల ప్రకారం, మనిషి ప్రవర్తన బంధాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు అలవాట్లు సంబంధాల్లో దూరాన్ని పెంచుతాయి.
సంబంధాలను పటిష్టంగా ఉంచుకోవడంలో ప్రేమ, నమ్మకంతో పాటు ప్రవర్తన కూడా అత్యంత కీలకం. మనిషి తనలోని కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల తనవారికి దూరమవుతుంటాడు. ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతులలో వ్యక్తి పతనానికి, బంధాలలో చీలికలకు దారితీసే అనేక అంశాలను స్పష్టంగా వివరించారు. ముఖ్యంగా కోపం, కఠినమైన పదాలు వాడటం, తోటివారితో శత్రుత్వం పెంచుకోవడం జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
కోపంతో బంధాల బీటలు
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం, అధిక కోపం మనిషి సర్వనాశనానికి ప్రధాన కారణం. కోపంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి హద్దు మీరి మాట్లాడతాడు, అది ఎదుటివారిని తీవ్రంగా బాధిస్తుంది. ఆ సమయంలో తనదే పైచేయిగా నిరూపించుకోవాలని చూస్తాడే తప్ప, తన మాటలు ఎవరి మనసును గాయపరుస్తున్నాయో గ్రహించలేడు.
తరచూ కోపం తెచ్చుకోవడం వల్ల ఆప్యాయతలు కరిగిపోయి దూరం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరిపైనైనా చిరాకు లేదా అసంతృప్తి ఉంటే, వెంటనే విరుచుకుపడే బదులు ప్రశాంతంగా ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.
కఠినమైన మాటలతో విడిపోయే మనసులు
చాణక్య నీతిలో మాట తీరుకు అత్యున్నత స్థానం ఉంది. మధురమైన మాటలు ఎవరినైనా ఇష్టపడేలా చేస్తాయి. ఎదుటివారిని కించపరచకుండా మాట్లాడటమే నిజమైన సంస్కారం. ఒక్కోసారి మనం చెప్పే విషయం సరైనదే కావచ్చు, కానీ చెప్పే పద్ధతి బంధంలో ఉద్రిక్తతను సృష్టిస్తుంది.
ఇతరులను ఎద్దేవా చేయడం, అవమానకరమైన పదాలు వాడటం, వారి తప్పులనే పదే పదే ఎత్తిచూపడం వల్ల క్రమంగా బంధాలు బలహీనపడతాయి. కాబట్టి సంభాషణలో పదాల ఎంపిక అత్యంత జాగరూకతతో ఉండాలి.
అపారమైన అహంకారం.. శత్రుత్వాలు
కుటుంబ సభ్యులతో లేదా ఆత్మీయులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావడం సహజం, కానీ వాటిని మనసులో పెట్టుకుని శత్రుత్వం పెంచుకోవడం సరికాదు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అహంకారంతో ముడిపెట్టినప్పుడు నమ్మకం, పరస్పర అవగాహన కొడిగడతాయి. పాత విషయాలను పదే పదే ప్రస్తావించడం వల్ల కుటుంబంలో సఖ్యత నశిస్తుంది. ఎక్కడైనా విభేదాలు వస్తే కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలే తప్ప దూరం పెంచుకోకూడదు.
మంచి సాంగత్యం.. విజయానికి బాట
చెడు ప్రవర్తన కలిగిన వారి సహవాసం కూడా మనిషి పతనానికి దారితీస్తుంది. మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నామో వారి ఆలోచనలు మనపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇతరులను విమర్శించడం, గొడవలు పెట్టడం వంటి అలవాట్లు ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ సత్ప్రవర్తన, మంచి ఆలోచనలు ఉన్నవారి సాంగత్యాన్ని కోరుకోవడం జీవితాన్ని ఉన్నత స్థితికి చేరుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More