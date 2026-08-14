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    Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. మౌనంగా ఉండాల్సిన 10 పరిస్థితులపై చాణక్యుడి సలహాలు

    Chanakya Niti : ఆచార్య చాణక్య నీతి ప్రకారం కొన్ని సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటమే మేలు. కొన్ని విషయాలను అందరిలో మాట్లాడకూడదని చాణక్యుడు చెప్పాడు.

    Published on: Aug 14, 2026, 12:19:40 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    ఆచార్య చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతి ద్వారా మానవ జీవితంలోని ప్రతి దశకు మార్గదర్శనం చేశారు. విజయాన్ని, శాశ్వత శాంతిని సాధించడానికి కేవలం మాట్లాడటం మాత్రమే ముఖ్యం కాదని, తగిన సమయాల్లో మౌనం పాటించడం కూడా చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. మన గౌరవాన్ని, విజయాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం మౌనంగా ఉండవలసిన 10 పరిస్థితులపై చాణక్యుడి సలహా ఇచ్చాడు. అవి ఏంటో చూడండి. 'మీ మాటలు అనవసరమైనప్పుడు, మౌనం మీ శక్తిని కాపాడుతుంది.' ఈ సూత్రాన్ని పాటించడం ద్వారా జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలను నివారించవచ్చు.

    చాణక్య నీతి
    చాణక్య నీతి

    మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను గానీ, వ్యక్తిగత రహస్యాలను గానీ ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. మీ లక్ష్యాలను సాధించే వరకు నిశ్శబ్దంగా పనిచేయడం, మీకు భద్రతా భావాన్ని, శక్తిని ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీ రహస్యాలు బయటపడితే మీ ప్రత్యర్థులు మీకు హాని చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.

    మీ ఆదాయ వనరుల గురించి, మీరు సంపాదించే మొత్తం గురించి ఎవరి ముందైనా ఎక్కువగా మాట్లాడకండి. దీనివల్ల అసూయ పెరిగి, ప్రమాదకరమైన వ్యక్తుల నుండి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

    మీ దానధర్మాలను రహస్యంగా ఉంచినప్పుడే వాటి పూర్తి పుణ్యఫలం మీకు లభిస్తుంది. రహస్య దానం శ్రేష్ఠమైనది. దాని గురించి మాట్లాడటం దాని ప్రాముఖ్యతను తగ్గిస్తుంది.

    ఇతరులను విమర్శించడం లేదా వారి గురించి చెడుగా మాట్లాడటం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. ఎవరినైనా మెరుగుపరచడానికి మీరు మాట్లాడవలసి వస్తే, ఏకాంతంగా మాట్లాడండి. జనసమూహం ముందు విమర్శించకుండా మౌనంగా ఉండండి.

    మీ పెద్దలు లేదా ఉపాధ్యాయులు మీకు సలహా ఇస్తున్నప్పుడు ఓపికగా వినండి. మధ్యలో మాట్లాడటం అగౌరవాన్ని చూపిస్తుంది. వారు మాట్లాడటం ముగిసిన తర్వాతే మీ అభిప్రాయాలను వినయంగా వ్యక్తపరచండి.

    కోపం, విచారం లేదా మితిమీరిన ఆనందం వంటి తీవ్రమైన భావోద్వేగ స్థితిలో ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాన్ని ప్రకటించవద్దు. భావోద్వేగంతో తీసుకున్న మాటలు లేదా నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ప్రతికూల పరిణామాలకు దారితీయవచ్చు.

    సమయాన్ని, శక్తిని వృథా చేసే అనవసరమైన వాదనలు లేదా చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. మౌనంగా ఉంటూ మీ బలాబలాలను చేతల్లో ప్రదర్శించడం మీ గౌరవాన్ని పెంచుతుంది.

    ఏ కీలకమైన విషయాలనూ అనుచితమైన వాతావరణంలో లేదా వ్యక్తుల సమూహంలో ప్రకటించవద్దు. తప్పుడు సమయంలో తప్పుడు ప్రదేశంలో చేసే ప్రకటనలు అసంతృప్తికి లేదా వ్యతిరేకతకు దారితీయవచ్చు.

    ఇతరుల విజయాన్ని ఎగతాళి చేయడం లేదా దాని పట్ల ఉదాసీనంగా ఉండటం తప్పు. అటువంటి సమయాల్లో వారి విజయాన్ని స్ఫూర్తిగా మౌనంగా స్వీకరించడమే మేలు.

    భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలను మూడో వ్యక్తి ముందు చర్చించవద్దు. ఇంటి గోప్యతను కాపాడటానికి అటువంటి విషయాల గురించి మౌనంగా ఉండటం అవసరం.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. మౌనంగా ఉండాల్సిన 10 పరిస్థితులపై చాణక్యుడి సలహాలు
    Home/Rasi Phalalu/Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. మౌనంగా ఉండాల్సిన 10 పరిస్థితులపై చాణక్యుడి సలహాలు
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