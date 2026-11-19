డిసెంబర్లో గ్రహాల మార్పులు.. 5 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ తెరుచుకోనున్నాయ్!
December Astrology : 2026 డిసెంబర్ నెలలో జ్యోతిష్య పరంగా అనేక ముఖ్యమైన గ్రహ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల సంచారంలోని మార్పులు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. డిసెంబర్ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. సంవత్సరం చివరి నెలలో శని మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, గురు గ్రహం వక్ర మార్గంలో సంచరించడం ప్రారంభిస్తుంది. దీనితో పాటు, సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, అలాగే ఛాయా గ్రహాలైన రాహువు, కేతువు కూడా తమ రాశి స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఈ గ్రహాల సంచారంలోని మార్పులు 12 రాశులన్నింటినీ ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేకంగా అనుకూలతలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల వంటివి కలగవచ్చు.
డిసెంబర్ 2 – బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు .
డిసెంబర్ 4 – బుధుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
డిసెంబర్ 5 – రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాయి.
డిసెంబర్ 11 – శని మీన రాశిలో తిరోగమనం నుండి బయటపడతాడు.
డిసెంబర్ 13 – గురుడు సింహ రాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు.
డిసెంబర్ 16 – సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
డిసెంబర్ 22 – బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు తులారాశిలోనే ఉంటాడు. కుజుడు సింహ రాశిలో సంచరిస్తాడు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి డిసెంబర్ నెల సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండటంతో నిలిచిపోయిన పనులు లేదా ప్రాజెక్టులను మీరు తిరిగి ప్రారంభించగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు మంచి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రులు, మార్గదర్శకుల మద్దతుతో మీ లక్ష్యాలను సాధించడం మీకు సులభం అవుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు పని నిమిత్తం అనేక పర్యటనలు చేపట్టవచ్చు, దీనివల్ల వారికి అధిక లాభాలు చేకూరుతాయి. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి డిసెంబర్ నెల ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది. మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో విజయాన్ని అందిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు లేదా చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక చెల్లింపులు అందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు వారి నైపుణ్యాలు, అర్హతల ప్రకారం పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపును పొందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. దశమ స్థానంలో సూర్యుని ఉనికి ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలను తీసుకురాగలదు. విదేశాలకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి.
కుంభ రాశి
2026 సంవత్సరం చివరి నెల కుంభ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీకు ఆదాయం సంపాదించడానికి అనేక అవకాశాలు లభించవచ్చు. అలాగే సమాజంలో మీ హోదా, గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి తగిన ఫలితాలను పొందుతారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు మళ్లీ ప్రారంభం కావచ్చు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించవచ్చు, దీనివల్ల వారికి గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కూడా విజయం సాధించవచ్చు.
తులా రాశి
డిసెంబర్ నెల తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ముఖ్యంగా వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి పరంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారి పని గుర్తింపు, ప్రశంసలు పొందుతుంది. ఇది పదోన్నతి లేదా బోనస్కు దారితీయవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంలో, కొత్త వినియోగదారులను పొందడంలో విజయం సాధించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడవచ్చు. మీ వైవాహిక, కుటుంబ జీవితం సానుకూలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి డిసెంబర్ నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారి జీవితాల్లోని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ముగియవచ్చు. గురు గ్రహం సంపద గృహంలో ఉన్నందున మీకు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభించవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేయడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి జీతం పెరుగుదలతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి కూడా మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. మీరు కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ఒక యాత్రకు వెళ్లాలని ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ నెల చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More