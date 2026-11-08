దీపావళి రోజు అఖండ దీపం వెలిగిస్తే ఇళ్లలో సిరి సంపదలు.. ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే రాత్రంతా వెలుగుతూ ఉంటుంది!
దీపావళి రాత్రి నాలుగు ముఖాల ఏకశిలా దీపంలో లవంగాలు, కర్పూరం మరియు 1 పసుపు కవరీని ఉంచే మతపరమైన నియమాన్ని తెలుసుకోండి. ఉదయం వరకు మంటను మండించడానికి సులభమైన మార్గాలను చదవండి.
దీపాల పండగైన దీపావళి వచ్చిందంటే ఇళ్లన్నీ కాంతులతో కళకళలాడుతుంటాయి. ఈ పవిత్రమైన రాత్రి పూజా మందిరంలో లక్ష్మీ గణపతుల ఆరాధనతో పాటు సంప్రదాయంగా అఖండ దీపాన్ని వెలిగించే ఆచారం మనలో చాలా మంది పాటిస్తారు. సాయంత్రం ప్రారంభమైన ఈ దీపం తెల్లవారే వరకు నిరంతరం వెలుగుతూనే ఉండాలి.
దీన్ని అఖండ దీపంగా భావిస్తారు. ఈ నిరంతర జ్యోతి ఇంట్లోని చీకట్లను పారద్రోలడమే కాకుండా, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, సానుకూల శక్తిని నింపుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం.
దీపంలో లవంగం, కర్పూరం ప్రత్యేకత
అఖండ దీపాన్ని మరింత విశేషంగా మార్చడానికి కొన్ని ప్రత్యేక పదార్థాలను జోడించడం మన సంప్రదాయంలో ఉంది. పూజా సమయంలో దీపంలో ఒక లవంగాన్ని వేయడం చాలా శుభప్రదమని నమ్ముతారు. లవంగాన్ని భక్తికి, పవిత్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. దీపావళి రాత్రి ఇలా చేయడం వల్ల అమ్మవారి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కుటుంబంపై ఉంటుందని నమ్ముతారు.
రాత్రంతా దీపం వెలుగుతూ ఉండాలంటే..
అఖండ దీపం రాత్రంతా ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా వెలగాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఇందుకు చిన్న ప్రమిదలకు బదులుగా పెద్దదైన, లోతుగా ఉండే ఇత్తడి దీపాన్ని లేదా మట్టి ప్రమిద ఎంచుకోవాలి. అందులో సరిపడా నెయ్యి లేదా నూనె పోయాలి. అలాగే కాటన్ ఒత్తి కొద్దిగా మందంగా, పొడవుగా ఉండాలి. ఒత్తి కింది భాగం పూర్తిగా నూనెలో మునిగి ఉండేలా చూస్తేనే తెల్లవారే వరకు ఇంధనం అందుతూ జ్యోతి స్థిరంగా ప్రకాశిస్తుంది. దీపం వెలిగించే ముందే అది కదలకుండా సరిగ్గా నిలబడిందో లేదో పరీక్షించుకోవడం మంచిది.
భద్రతకు ప్రథమ ప్రాధాన్యం
రాత్రంతా వెలిగే ఈ అఖండ దీపం విషయంలో భద్రత అత్యంత కీలకం. గాలి ఎక్కువగా వీచే ప్రదేశాలలో దీపాలను ఉంచకూడదు. గాలికి జ్యోతి అస్థిరంగా మారి త్వరగా ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది. అవసరమైతే గాజు చిమ్నీలను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే చుట్టూ గాలి ఆడేలా తగినంత స్థలం ఉండాలి.
ముఖ్యంగా పర్వదినాల్లో ఇంటి అలంకరణ కోసం వాడే పూలు, కాగితాలు వంటి సులభంగా మంటంటుకునే వస్తువులకు దీపానికి మధ్య సరైన దూరం ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలి. చిన్న పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులు ప్రమిదలకు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం. సంప్రదాయాలు ఎంత ముఖ్యమో, భద్రత కూడా అంతే ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More