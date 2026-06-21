Detail Horoscope: నేడు ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని మలుపు తిప్పనుంది!
ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం వల్ల కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. నేటి గ్రహస్థితుల ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు లభించగా, మరికొందరు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది.
ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. గ్రహగతుల ఆధారంగా నేటి రాశి ఫలాలను పరిశీలిస్తే, కొందరికి కలిసి రానుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: నేడు మీకు కాస్త పరుగులు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. పని ఒత్తిడి ఉదయం నుండే మొదలవుతుంది, కానీ చివరలో మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా అందుతుంది. పాత పనుల్లో శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మీకు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి.
వృషభ రాశి: కుటుంబ వ్యవహారాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. బంధువులతో ఆత్మీయ సంభాషణలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్థులకు రోజు సాధారణంగానే ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి అనవసర వ్యయాలను నియంత్రించుకోండి.
మిథున రాశి: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు మీకు కొత్త మార్గాలను చూపుతాయి. వ్యాపారస్తులకు చిన్నదైనా సంతోషకరమైన లాభం లభిస్తుంది. సంభాషణల్లో ఒద్దికగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి: సుదీర్ఘకాలంగా వాయిదా పడిన పనులు నేడు ముందుకు సాగుతాయి. ఇది మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
సింహ రాశి: కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. పాత స్నేహితులతో సంప్రదింపులు జరిపే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రానికి మనసు తేలికగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి: ఇది కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందే రోజు. చాలా కాలంగా దృష్టి పెట్టిన పనిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. విద్యార్థులకు కూడా సమయం అనుకూలంగా ఉంది. ప్రయాణాలకు ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి: ఓపికతో వ్యవహరించాల్సిన రోజు. చిన్న చిన్న విషయాలకు మనస్తాపానికి గురికాకండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు ఉంటుంది. పనులు నిదానంగా సాగినా, సాయంత్రానికి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: నేడు ఈ రాశి వారు ముఖ్యమైన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. స్నేహితుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సమతుల్యత పాటించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి నేడు మంచి సమయం. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మీ భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి. ఇంటా బయటా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
మకర రాశి: కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మీ సామర్థ్యంతో వాటిని సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆఫీసులో మీ పని తీరుపై అందరి దృష్టి పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సమగ్రంగా ఆలోచించడం ఉత్తమం. పాత గొడవలకు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది.
మీన రాశి: సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు పట్టాలెక్కుతాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగి ఊరట లభిస్తుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More