Dhanurmasam vratam: ధనుర్మాస వ్రతం ఎలా చేసుకోవాలి, ఎన్ని రోజులు చేసుకోవాలి? వ్రత మహిమ, వ్రత విధానం పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
Dhanurmasam vratam: సూర్యుడు ప్రతినెలా తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ధనుర్మాసం మొదలవుతుంది. నెల రోజులు ధనుర్మాసం ఉంటుంది. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ధనుర్మాసానికి ఉన్న విశిష్టత ఇంత అంతా కాదు. ఈ నెల అంతా కూడా వైష్ణవ దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అలాగే గోదాదేవి రచించిన తిరుప్పావైని ఈ నెల రోజులు కూడా పఠించడం జరుగుతుంది. తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నెల రోజులు కూడా సుప్రభాతానికి బదులుగా తిరుప్పావైని పాటించడం జరుగుతుంది.
మధుసూదనుడుకి పూజలు
మహావిష్ణువును మధుసూదనుడు అనే పేరుతో ఈ ధనుర్మాసంలో పూజిస్తారు. ధనుర్మాసంలో ఇంటి ముందు ఆవుపేడను కలిపిన నీటిని జల్లి, దానిపై బియ్యం పిండితో ముగ్గులు పెడతారు. ఆవు పేడతో చేసిన గొబ్బెమ్మలను ఆ ముగ్గుపై ఉంచి, పసుపు, కుంకుమలు, పువ్వులతో అలంకరించి పూజించడం వలన ఆ కన్యకు మంచి భర్త లభిస్తాడని నమ్ముతారు. ధనుర్మాస వ్రత ప్రస్తావనను, మహత్యాన్ని బ్రహ్మాండ, భాగవత, ఆదిత్య పురాణాల్లో చెప్పబడింది.
ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి?
ఈ వ్రతాన్ని చేయాలనుకునే వారు స్తోమతను బట్టి నచ్చిన లోహంతో మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి పూజ పీఠంపై పెట్టాలి.
విష్ణువును మధుసూదనుడు అనే పేరుతో పూజించాలి. సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, కాలకృత్యాలు పూర్తి చేసుకున్నాక తలస్నానం చేయాలి.
ఆ తర్వాత ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఆవుపాలు, కొబ్బరినీళ్లు, పంచామృతాలతో విష్ణువును అభిషేకించాలి. శంఖంలో అభిషేక ద్రవ్యాలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని అభిషేకం చేయాలి.
తులసి దళాలు, పువ్వులను స్వామి వారికి అష్టోత్తర శతనామావళితో లేదా సహస్రనామాలతో భక్తితో సమర్పించాలి.
ధనుర్మాసం మొదటి 15 రోజులు చక్కెర పొంగలి లేదా పులగాన్ని సమర్పించాలి. తరువాత 15 రోజులు దద్దోజనాన్ని సమర్పించాలి.
ఈ నెల అంతా విష్ణు పురాణం లేదా విష్ణు గాధను చదువుకుంటూ విష్ణువును స్మరించుకోవాలి. ఇలా ధనుర్మాసంలో ప్రతిరోజు చేయడం వలన విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
ఒకవేళ నెల రోజులు చేయలేని వారు 15 రోజులు లేదా ఎనిమిది, ఆరు, నాలుగు రోజులైనా చేస్తే మంచిది. ఇలా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే, కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. మోక్షం లభిస్తుంది.
ఈ వ్రతాన్ని ఒక్కరోజు చేసినా 1000 సంవత్సరాల పాటు నిత్యం దేవతలందరినీ ఆరాధించినంత ఫలితం కలుగుతుంది.