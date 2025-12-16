నేటి నుంచే ధనుర్మాసం, ప్రతిరోజూ ఇలా చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది.. పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి!
ఈరోజు సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈరోజు నుంచి జనవరి 14 వరకు ధనుర్మాసం ఉంటుంది. ధనుర్మాసం చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ నెల రోజులు కూడా దేవతలకు బ్రహ్మ ముహూర్త కాలం కనుక, ధనుర్మాసంలో చేసే పూజలకు చాలా విశేషత ఉంటుంది. ధనుర్మాసంలో కొన్ని శుభకార్యాలు జరపరు. ధనుర్మాసంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే ధనుర్మాసంలో ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
నెల రోజులు విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యేకించి ఆరాధించాలి
ధనుర్మాసం నెల రోజులు కూడా విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యేకించి ఆరాధించాలి. అలాగే పెళ్లీడుకొచ్చిన అమ్మాయిలు ధనుర్మాసం నెల రోజులు కూడా ఇంటి ముందు రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి, ఆవు పేడతో గొబ్బెమ్మలను పెట్టి, ప్రతిరోజు దీపారాధన చేసి పూజ చేస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో ఇలా చేయడం వలన కోరిన వరుడు లభిస్తాడని నమ్ముతారు.
ధనుర్మాసంలో వేటిని నైవేద్యంగా పెట్టాలి?
ధనుర్మాసంలో విష్ణువును ఆరాధించి మొదటి 15 రోజులు చక్కెర పొంగలి, పులగం నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఆ తర్వాత 15 రోజులు దద్దోజనాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఇలా ధనుర్మాసంలో విష్ణుమూర్తికి ఈ నైవేద్యాలను సమర్పిస్తే విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
ధనుర్మాసంలో ఇలా పూజ చేయండి:
- ధనుర్మాసంలో ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి దీపారాధన చేయండి. ఉదయం 6 గంటల కంటే ముందే దీపారాధన చేయండి. కనీసం 9 గంటల పైనే దీపారాధన చేసేటట్టు చూసుకోండి.
- ఆడవాళ్లు పూజ చేసేటప్పుడు కాళ్లకు పసుపు రాసుకుని, నుదిటిపై కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవాలి.
- ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి.
- అలాగే ధనుర్మాసంలో నెల రోజులు కూడా నీళ్లలో పసుపు వేసుకుని స్నానం చేయడం మంచిది.
- ప్రతిరోజు సూర్యుడికి నీటితో అర్ఘ్యం సమర్పించండి. సూర్య నమస్కారాలు చేయండి. ప్రతి రోజు సూర్య నమస్కారాలు చేయలేకపోతే కనీసం ఆదివారం నాడు అయినా చేసేటట్టు చూసుకోండి.
- నెల రోజులు పూజ చేయలేని వారు ధనుర్మాసంలో వచ్చే ప్రతి శనివారం పూజ చేయడం మంచిది.
- ధనుర్మాసంలో పిండి దీపాలను వెలిగిస్తే కూడా విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ధనుర్మాసంలో నది స్నానం చేయడం వలన అశ్వమేధ యాగం చేసినంత పుణ్యం కలుగుతుంది.
- ధనుర్మాసంలో వచ్చే సోమవారానికి కూడా ఎంతో విశిష్టత ఉంది. కాబట్టి ఆ రోజున శివుడిని ఆరాధిస్తే కటిక పేదరికం నుంచి బయటపడి ఐశ్వర్యవంతులు కావచ్చు.
- ధనుర్మాసంలో విష్ణు విగ్రహాన్ని ఇంట్లో పెట్టి అభిషేకం చేస్తే స్వామివారి అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
- “ఓం కృష్ణ గోవిందా హరే మురారి”, “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” వంటి మంత్రాలను పఠిస్తే విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు.
తులసి పూజ
తులసి కోట ముందు దీపం వెలిగించి, తులసి మొక్కకు ప్రదక్షిణలు చేసి “తులసి నమః” అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తే గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయి. లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా కలుగుతుంది.
ధనుర్మాసంలో సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకునేటట్టు చూసుకోండి. కుదిరితే దగ్గరలో ఉన్న గోశాలలకు వెళ్లి ఆవులకు ఆహారాన్ని పెట్టండి. ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఇంటి ముందు రెండు దీపాలను వెలిగించేటట్టు చూసుకోండి. ఇలా ధనుర్మాసంలో వీటిని ఆచరించడం వలన అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి