Lucky Rasis: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం, సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులపై అధిక ప్రభావం.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు ఇలా ఎన్నో
ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతారు. కొత్త సంవత్సరంలో సూర్య భగవానుడు కూడా ఉత్తరాయణ యాత్రను ప్రారంభిస్తారు. ఒక సంవత్సరంలో సూర్యుడు 12 రాశిచక్రాలలో ప్రయాణం చేస్తాడు. పన్నెండు సంక్రాంతులను తీసుకు వస్తాడు. సూర్య భగవానుడు ఒక రాశిచక్రం నుండి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సంక్రాంతి అంటారు.
డిసెంబర్ 16 నుండి జనవరి 14, 2025 వరకు, ధనుస్సు రాశిలో సూర్య భగవానుడి సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. సూర్యుని ఈ సంచారం వల్ల ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ధనుస్సు రాశిలో సూర్య సంచారం, ఈ రాశులపై అధిక ప్రభావం
1.మేషరాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
సూర్యుని సంచారం మేష రాశి ప్రజల శౌర్యం, పురుషత్వం, నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. మీ అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. తండ్రి ఆశీర్వాదాలు అందుతాయి. మేధో సామర్థ్యం ఆధారంగా పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది.
రాజకీయ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మానసిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. బోధన మరియు అభ్యాస రంగంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందుతారు. పిల్లల పురోగతితో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. కొత్త డిగ్రీ మరియు కొత్త సబ్జెక్ట్ అధ్యయనానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
2.కర్కాటక రాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
కర్కాటక రాశి ప్రజలు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ప్రసంగంలో తీవ్రత పెరుగుతుంది, అయితే అదే ప్రసంగం అడ్డంకులకు కూడా దారితీస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు కేసును గెలిచే స్థితిలో ఉంటారు. పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అప్పుల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
కుటుంబ విషయాల్లో గందరగోళం పెరుగుతుంది. కంటి సమస్యలు, దంత సమస్యలు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ ప్రయాణాలకు అయ్యే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మతపరమైన ప్రయాణాలకు అయ్యే ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కుటుంబం లేదా కుటుంబ సభ్యులతో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
3.సింహరాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
సింహ రాశి ప్రజల మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. మానసిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. మేధో సామర్థ్యం విస్తరిస్తుంది. మేధో సామర్థ్యం ఆధారంగా పనుల్లో వేగవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు, లాభాలు లభిస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. చదువు, బోధన మరియు కొత్త డిగ్రీలకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
తండ్రి ఆశీస్సులు, తండ్రి మద్దతు పెరుగుతుంది. కోపం లేదా చికాకు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నియంత్రణలో ఉండండి. వ్యాపార కార్యకలాపాలు విస్తృతమవుతాయి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థతో అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. నాయకత్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
4.తులారాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
శౌర్యం, శ్రమ మరియు సామాజిక వృత్తంలో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. రాజకీయ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఉదర, కాళ్ల సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. కోపం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితం మరియు ప్రేమ సంబంధాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మెరుగుపడతాయి. సామాజిక రంగంలో చేరడం ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. జీవిత భాగస్వామికి గాయం లేదా శస్త్రచికిత్స జరిగే అవకాశం ఉంది.
5.వృశ్చిక రాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
వృశ్చిక రాశి వారికి డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గాయం లేదా ఆపరేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కంటి సమస్యలకు సంబంధించి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబ పనుల్లో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తండ్రి ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తండ్రి నుంచి లాభం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. నైతిక స్థైర్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదర సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి.
6.కుంభ రాశిపై సూర్య సంచారం ప్రభావం
మాట్లాడే తీవ్రత పెరుగుతుంది. ప్రసంగం లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూలత ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్, స్పెక్యులేటివ్ మార్కెట్ లేదా ఇతర రంగాల నుంచి ఆకస్మిక లాభాలు ఉండవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందే అవకాశం ఉంది.
తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. పిల్లల వైపు నుంచి కొత్త సమాచారం లేదా పురోగతితో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. బోధన మరియు అభ్యాసంలో అడ్డంకులు తగ్గుతాయి. మేధో సామర్థ్యాన్ని అర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటారు. భాగస్వామ్య పనుల ద్వారా లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.