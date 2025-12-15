Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్: నేడు ఓ రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా శుభప్రదమైనది, బాధ్యతలు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి!

    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 15, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 15, 2025 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 15 సోమవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం లభిస్తుంది. జ్యోతిష శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 15 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 15న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మీరు జంక్ ఫుడ్ కి దూరంగా ఉండండి. ప్రేమ పరంగా, ఒంటరిగా ఉంటున్న వారు శుభవార్త పొందవచ్చు. రాజకీయాలపై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపకపోతే కెరీర్ పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఈ రోజు మీకు సానుకూల రోజు కానుంది.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ రోజు మార్పులతో నిండి ఉండబోతోంది. అది కుటుంబం, కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్యం లేదా ప్రేమకు సంబంధించిన విషయం అయినా, జీవితంలో ఏదైనా మార్పును సానుకూల మనస్తత్వంతో అంగీకరించండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు కొంతమంది మిథున రాశి వారు డేటింగ్‌కు వెళ్ళవచ్చు. ఈ రోజు మీకు బిజీగా ఉంటుంది. కొంత మంది పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. ఇతర బాధ్యతలు మీ ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.

    కర్కాటక రాశి: కొంతమంది ఇంట్లో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీరు సుదూర సంబంధంలో ఉన్నా లేదా నిబద్ధత కలిగిన సంబంధంలో ఉన్నా, ప్రేమ జీవితంలో మంచి క్షణాలను అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు మీరు వ్యాపారం కోసం డబ్బును సేకరించగలుగుతారు. ఆరోగ్య సమస్యల చరిత్ర ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు మీ ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. కార్యాలయంలో కొన్ని పనులను కనుగొనవచ్చు. ఇది మీ ప్రమోషన్‌కు కూడా కారణం కావచ్చు. వ్యాపార వ్యక్తులకు డబ్బు పరంగా సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    తులా రాశి: ఈరోజు ఎవరికీ పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇవ్వకండి. కొంత మంది ఒంటరి స్థానికులు నిజమైన ప్రేమను కనుగొంటారు. వారి భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి ప్రతిపాదిస్తారు. ప్రాజెక్ట్ లేదా ఆఫీసు రాజకీయాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు ఉత్పాదక రోజుగా ఉండబోతోంది. కెరీర్ పరంగా మీరు కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. కొంతమంది పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు మీకు శుభదినం. పొదుపుపై శ్రద్ధ చూపడం మిమ్మల్ని స్థిరంగా ఉంచుతుంది. మీ భాగస్వామితో డేటింగ్‌కు వెళ్ళడానికి సమయం తీసుకోండి. శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచడానికి వ్యాయామం చేయండి. ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టండి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి సాధారణ రోజుగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు కొంతమంది పనికి సంబంధించి క్లయింట్ల నుండి ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. రోజు ముగిసే సమయానికి ప్రతిదీ బాగానే ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించండి.

    మీన రాశి: డిసెంబర్ 15 సృజనాత్మక శక్తితో నిండిన రోజు. ఆర్థిక పరంగా మీరు అదృష్టవంతులు అని నిరూపించుకోవచ్చు. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు యోగా ప్రయత్నించండి.

