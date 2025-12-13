Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 13 డిసెంబర్: నేడు ఓ రాశి వారికి అదృష్టం, ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటాయి!

    రాశి ఫలాలు 13 డిసెంబర్ 2025: జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల యొక్క మారుతున్న కదలికను బట్టి ప్రతి రోజు జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. మేషం రాశి నుండి మీనం వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు డిసెంబర్ 13 ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

    Published on: Dec 13, 2025 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 13 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 13 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 13, 2025న ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు, ఏ రాశిచక్రం ఇబ్బందులు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 13 డిసెంబర్ 2025: (Pixabay)
    మేష రాశి

    ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది. మీరు మీ వృత్తి జీవితంలో బాగా రాణిస్తారు. పాత పనులు పూర్తవుతాయి. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. ఒకరి సలహా మేరకు పని పూర్తవుతుంది. మీ భాగస్వామితో ఓపెన్ గా మాట్లాడండి. ఇలా చేయకపోతే అపార్థాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి పెడితే రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి బిజీగా ఉండే రోజు. దేని గురించి అయినా గందరగోళం ఉండవచ్చు. సహనం, అవగాహనతో మీరు విషయాలను సులభంగా నిర్వహించగలరు. ఆఫీసులో ఎవరి నుంచైనా మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో పాత సమస్య తలెత్తవచ్చు కానీ అది సానుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, అయితే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తగినంత నిద్ర, సరైన ఆహారం తప్పనిసరి.

    మిథున రాశి

    మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. మీటింగ్‌లో మీ ప్రసంగం మంచి ముద్ర వేస్తుంది. అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామితో అనుబంధం పెరుగుతుంది. డబ్బు పరంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రయాణ ప్రణాళికలు కూడా ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి.

    కర్కాటక రాశి

    ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. ఆఫీసులో మీ కృషి గమనించబడుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. పాత స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామితో తెలివిగా మాట్లాడండి; ఏ విషయానికైనా ప్రతిస్పందించే ముందు ఆలోచించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి

    మీ వ్యక్తిత్వం ప్రకాశిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. కెరీర్‌లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త పాత్ర లేదా గౌరవం లభించే అవకాశం ఉంది. సంబంధాల్లో అహంకారం తీసుకురాకండి. చిన్న విషయాలు పెద్ద సమస్యలుగా మారవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా లాభం. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. రోజువారీ రొటీన్‌ను పాటిస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి

    ప్రశాంత మనస్సుతో పని చేస్తారు. అనేక పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబం పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. సేవింగ్ అలవాటు మొదలవుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. తేలికపాటి, పోషక ఆహారాన్ని తీసుకోండి.

    తులా రాశి

    ఈరోజు తులా రాశి వారి శక్తి కనిపిస్తుంది. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. మీకు బాస్ నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. సంబంధాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మంచి రోజు. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. మీరు నడక కోసం బయటకు వెళ్లవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో ఉండే వ్యక్తులు మీ మాటల ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. అలసటగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోండి. మీ ఆహారం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. మీ కోసం కూడా కొంత సమయం కేటాయించండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈరోజు మీకు ఉత్తేజకరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు మునుపటి కంటే మరింత సానుకూలంగా ఉంటారు. కొత్తగా ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనందం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా మారుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది, మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది.

    మకర రాశి

    ఈరోజు మకర రాశి వారి కృషికి పూర్తి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృత్తి జీవితంలో మంచి అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు శుభప్రదం. ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. తగినంత నిద్ర రాకపోతే ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడవచ్చు. కాబట్టి జాగ్రత్త.

    కుంభ రాశి

    ఈరోజు కుంభ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. భాగస్వామితో మరింత ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద పెట్టుబడులకు కూడా అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మంచి సమయం గడుపుతారు. కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు. అలసట ఉండవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఆహారంలో కూరగాయలు, పండ్లను పెంచుకోవాలి.

    మీన రాశి

    మీ కార్యచరణ పెరుగుతుంది. మీ సలహాలు కార్యాలయంలో ఉపయోగపడతాయి, ఇది మీకు పెద్ద ప్రయోజనంగా మారవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమజీవితంలో భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్లడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    © 2025 HindustanTimes