Saphala Ekadashi: డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి వేళ శుభ యోగాలు.. పఠించాల్సిన మంత్రాలు, పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఇవిగో
Saphala Ekadashi: ఈసారి సఫల ఏకాదశి రోజున శుభ యాదృచ్ఛికాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈసారి సఫలా ఏకాదశి రోజున శోభన యోగం, జయద్ యోగం కలయిక ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఈ రోజున చిత్త నక్షత్రం ఉంటుంది. సఫలా ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటే కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే శాంతి, సంతోషం కలుగుతాయి.
సఫల ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని పూజించి, ఉపవాసం ఉండాలి. అలాగే ఆ రోజు విష్ణువు, లక్ష్మీ దేవిని పూజిస్తారు. మార్గశిర మాసంలో కృష్ణ పక్షం ఏకాదశి నాడు సఫల ఏకాదశిని జరుపుకుంటాము. మీరు కూడా ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండాలనుకుంటే తేదీ, పూజా విధానం గురించి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
సఫల ఏకాదశి 2025
ఈ ఏడాది మార్గశిర మాసంలో కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి డిసెంబర్ 14న రాత్రి 8.46 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. దశమి తేదీ ఉన్న రోజున ఏకాదశి ఉపవాసం చేయకూడదు. కనుక 15న ఉపవాసం ఉండాలి. ఏకాదశి లేదా ద్వాదశి ఉన్న రోజున మీరు ఆ రోజున ఏకాదశి ఉపవాసం చేయవచ్చు. ఇది కాకుండా, ఏకాదశి, ద్వాదశి మరియు త్రయోదశి కలయిక కూడా ఉంటే అది చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కానీ దశమి తేదీతో పాటు ఏకాదశి రోజున ఏకాదశి ఉపవాసం పాటించరు.
సఫల ఏకాదశి తేదీ, సమయం
ఈ ఏడాది సఫల ఏకాదశి తిథి డిసెంబర్ 14న రాత్రి 8.46 గంటలకు మొదలై డిసెంబర్ 15న రాత్రి 10.09 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డిసెంబర్ 15న సఫల ఏకాదశి ఉపవాసం, మరుసటి రోజు డిసెంబర్ 16న ఉపవాసం విరమించాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు ద్వాదశితో కూడిన ఏకాదశి.
ఈరోజు శుభ యోగాలు
ఈసారి సఫల ఏకాదశి రోజున శుభ యాదృచ్ఛికాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈసారి సఫలా ఏకాదశి రోజున శోభన యోగం, జయద్ యోగం కలయిక ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఈ రోజున చిత్త నక్షత్రం ఉంటుంది. సఫలా ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటే కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే శాంతి, సంతోషం కలుగుతాయి. పుట్టుక, మరణ చక్రం నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.
ఏకాదశి నైవేద్యాలు, పరిహారాలు
ఏకాదశి రోజున ఫలాహారము ఒక్కసారి మాత్రమే తినాలి. పాలు, పండ్లు వంటివి మాత్రమే తీసుకోండి. సఫల ఏకాదశి నాడు విష్ణుకు పంచామృతాలను, విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలను సమర్పించండి.
విష్ణుమూర్తికి బెల్లాన్ని నివేదన చేయండి.
విష్ణుమూర్తికి సఫల ఏకాదశి పూజ చేస్తే త్వరగా పెళ్లి అవుతుంది, వ్యాపారంలో కూడా ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. అప్పుల బాధల నుంచి బయటపడవచ్చు.
అలాగే విష్ణుమూర్తికి లడ్డూలను కూడా నివేదన చేయొచ్చు. వీటిని నైవేద్యంగా పెడితే జాతకంలో గురువు స్థానం బలపడుతుంది.
విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించేటప్పుడు తులసి దళాలను కూడా సమర్పించండి.
సఫల ఏకాదశి నాడు పఠించాల్సిన మంత్రాలు
సఫల ఏకాదశి నాడు 108 సార్లు ఈ మంత్రాలను పఠిస్తే మంచిది. ఈ మంత్రాలను పఠిస్తే విష్ణు అనుగ్రహం లభిస్తుంది, ఆనందంగా ఉండొచ్చు. విష్ణుమూర్తి బాధలు అన్నిటిని తొలగించి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు. విష్ణు సహస్రనామాన్ని కూడా పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.