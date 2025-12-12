Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 12 డిసెంబర్: నేడు ఓ రాశి వారు క్రష్‌తో మాట్లాడాలని అనుకుంటే ఇది శుభ సమయం, వృత్తి జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 12 డిసెంబర్ 2025: జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల యొక్క మారుతున్న కదలికను బట్టి ప్రతి రోజు జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. మేషం రాశి నుండి మీనం వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు డిసెంబర్ 12 ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

    Published on: Dec 12, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 12 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ద్వారా జాతకం ఉంటుంది. ప్రతి రోజు ఒకేలా ఉండదు. ఇందులో గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశులు భారీ పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక గ్రహాధిపతి ఉంటాడు, దీని ప్రభావం వారిపై ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మేషం రాశి నుండి మీనం వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో క్రింద వివరంగా తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 12 డిసెంబర్ 2025 (gemini)

    మేష రాశి:

    మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఏదైనా పాత పని ఈ రోజు మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, ఎందుకంటే అది చాలా ఎదుగుదలను చూస్తుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. అలాగే, తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి మరియు దినచర్యను అనుసరించండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు కాస్త భావోద్వేగానికి గురవుతారు. అయితే మీకు మంచి రోజు ఇది. పనిలో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తితో మాట్లాడవచ్చు. డబ్బు విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తినడం మానుకోండి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి చాలా అదృష్టం ఉంటుంది. ఏదైనా నిలిచిపోయిన పని ముందుకు సాగడానికి సంకేతం. ఈ రోజు మీకు ఖచ్చితంగా కొన్ని శుభవార్తలు వస్తాయి. స్నేహితులతో మంచి సమయం గడపగలుగుతారు. కుటుంబంతో కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. ఎక్కడికైనా ప్రయాణం ప్రణాళిక చేయవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి:

    మీరు చాలా ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ పనులన్నీ తేలికగా పూర్తవుతాయి. సంబంధాల పరంగా కూడా ప్రతిదీ బాగుంటుంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉండదు. సాయంత్రం మీ ప్రియమైనవారితో విశ్రాంతి సమయం గడుపుతారు. తేలికపాటి అలసట ఉండచ్చు.

    సింహ రాశి:

    ఈరోజు సింహ రాశి వారి వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో ఏదైనా శుభవార్త ఉండవచ్చు, దీని వల్ల రోజంతా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. తగినంత నిద్ర పొందండి.

    కన్యా రాశి:

    నేడు కన్య రాశి వారు కృషికి తగిన ఫలితం పొందుతారు. మీ సూచనలు వృత్తిపరమైన జీవితంలో సరైనవి మరియు ముఖ్యమైనవిగా నిరూపించబడతాయి. ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది. అనందం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. మీ ఖర్చులను కొంచెం నియంత్రించాలి.

    తులా రాశి:

    మీ బాధ్యతలు కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రతిదీ నిర్వహిస్తారు. పని విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. తప్పు చేయకండి. సంబంధంలో అవగాహన, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ అతిగా ఆలోచించడం మానుకోవాలి. ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. బయట ఆహారం తినవద్దు.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు సృజనాత్మకతతో పని చేస్తారు. ప్రజలను ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త ఆలోచనలు, భావాలతో మీ ప్రభావం చూపగలుగుతారు. ప్రతిదానిలో విజయం సాధిస్తారు. ఓపికగా ఉండాలి. స్నేహితుడు మీకు సహాయం చేయగలడు. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. పాత చింతలు ముగుస్తాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఇది మీకు మంచి రోజు. మీరు కోరుకున్న పనులన్నీ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా పాత వివాదం ముగియొచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. దినచర్యను అనుసరించండి, మీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి.

    మకర రాశి:

    నేడు మకర రాశి వారికి పనిలో విజయం లభిస్తుంది. ఇతరుల మాటలు పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగండి. రాబోయే సమయం మీదే. కొత్త అవకాశం రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకోండి. ఆహారాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండండి.

    కుంభ రాశి:

    మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. మాట్లాడేటప్పుడు మాటలపై జాగ్రత్త వహించండి. కార్యాలయ సమావేశాల్లో సూచనలు జాగ్రత్తగా వినండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సరైన ఆహారం తీసుకోండి.

    మీన రాశి:

    మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే అన్ని పనులు సక్రమంగా జరుగుతాయి. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. క్రష్‌తో మాట్లాడాలని అనుకుంటే ఇది శుభ సమయం. వృత్తి జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. చిన్న లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అవసరమైతే పని మధ్య విరామం తీసుకోండి.

