Digital Vastu Tips : మీ మొబైల్ ఫోన్ను ఇలా సెట్ చేస్తే మీ అదృష్టం మారుతుంది!
Digital Vastu Tips : మనం ఇంటిని ఎలా ఉంచుకుంటామో.. ఫోన్ను కూడా అలాగే చూసుకోవాలి. అనవసరమైనవి ఫోన్లో ఉంటే అస్సలు మంచిది కాదు. మీ మానసిక స్థితిని మార్చి, మీ విజయానికి మార్గం సుగమం చేయడానికి ఫోన్ చాలా కీలకమైనది.
మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు కేవలం గాడ్జెట్లు మాత్రమే కాదు.. అవి మన శక్తికి కేంద్రాలుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే.. ఉదయం నిద్రలేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు మన చుట్టూ స్క్రీన్లే ఉంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. మనం చూసేది మన మనస్సుపై ముద్రితమవుతుంది. మీ స్క్రీన్పై అనవసరమైన చిత్రాలు ఉండటం మీ మానసిక ప్రశాంతతకు, పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మీ జీవితంలో సానుకూలతను తీసుకురాగల కొన్ని డిజిటల్ వాస్తు సూత్రాలను చూద్దాం
వాల్పేపర్
మొబైల్ వాల్పేపర్ను మనం రోజుకు వందల సార్లు చూస్తాం. వాస్తు ప్రకారం, మీ అవసరాలకు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా దానిని ఎంచుకోండి. ఉదయిస్తున్న సూర్యుని చిత్రాన్ని, పరుగెడుతున్న ఏడు తెల్లని గుర్రాల చిత్రాన్ని, లేదా ఎత్తైన పర్వతాల చిత్రాన్ని ఉంచండి. ఇది పురోగతికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక.
స్వచ్ఛంగా ప్రవహించే నీటిని, తామర పువ్వును లేదా పచ్చని అడవిని వాల్పేపర్గా పెట్టుకోండి. ఆకుపచ్చ రంగు కళ్ళకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాల కోసం సంపద దేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ఫోటో, కుబేర యంత్రం లేదా మెరిసే నాణేలను ఉంచవచ్చు.
వాల్పేపర్గా ఏం పెట్టకూడదు
హింసాత్మక జంతువుల చిత్రాలు, పాడుబడిన భవనాలు, విచారకరమైన ముఖాలు లేదా యుద్ధ దృశ్యాలను ఎప్పుడూ పెట్టవద్దు. ఇవి ప్రతికూలతను, చిరాకును పెంచుతాయి.
ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్, వాల్పేపర్
మీ ల్యాప్టాప్ మీద తెలుపు లేదా నీలం రంగు వాల్పేపర్ను ఉపయోగించడం ఉత్తమం. ఇది స్పష్టతను, తాజా ఆలోచనలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ స్క్రీన్పై స్ఫూర్తిదాయకమైన సూక్తులను ఉంచడం కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది పని ఒత్తిళ్ల మధ్య మీ లక్ష్యాలను గుర్తు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
డిజిటల్ గందరగోళం
మీ ఇన్బాక్స్ వేలాది చదవని ఈమెయిల్లతో నిండిపోతే అది మంచిది కాదు. మీ డెస్క్టాప్ పాత ఫైళ్లతో చిందరవందరగా ఉందా వాస్తులో దీనిని డిజిటల్ గందరగోళం అంటారు. ఇది మానసిక ఒత్తిడికి ఒక ప్రధాన కారణం. పాత, అనవసరమైన ఇమెయిల్లు, చాట్లు తొలగించాలి. పాత జ్ఞాపకాలను, ప్రతికూలతను వదిలించుకోవాలి.
మీ డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్లతో నిండిపోయి ఉంటే, మీ ఆలోచనలు గందరగోళంగా ఉన్నాయని అది సూచిస్తుంది. ఫైల్స్ను క్రమబద్ధంగా ఉంచడం వల్ల, అంతా అదుపులో ఉందని మీ మెదడుకు సంకేతం అందుతుంది. దీనివల్ల మీ పనిపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఇంటర్నెట్లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా అందించాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHOR
