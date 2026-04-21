    Digital Vastu Tips : మీ మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ఇలా సెట్ చేస్తే మీ అదృష్టం మారుతుంది!

    Digital Vastu Tips : మనం ఇంటిని ఎలా ఉంచుకుంటామో.. ఫోన్‌ను కూడా అలాగే చూసుకోవాలి. అనవసరమైనవి ఫోన్‌లో ఉంటే అస్సలు మంచిది కాదు. మీ మానసిక స్థితిని మార్చి, మీ విజయానికి మార్గం సుగమం చేయడానికి ఫోన్ చాలా కీలకమైనది.

    Published on: Apr 21, 2026 10:53 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు కేవలం గాడ్జెట్‌లు మాత్రమే కాదు.. అవి మన శక్తికి కేంద్రాలుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే.. ఉదయం నిద్రలేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు మన చుట్టూ స్క్రీన్‌లే ఉంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. మనం చూసేది మన మనస్సుపై ముద్రితమవుతుంది. మీ స్క్రీన్‌పై అనవసరమైన చిత్రాలు ఉండటం మీ మానసిక ప్రశాంతతకు, పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మీ జీవితంలో సానుకూలతను తీసుకురాగల కొన్ని డిజిటల్ వాస్తు సూత్రాలను చూద్దాం

    డిజిటల్ వాస్తు టిప్స్
    వాల్‌పేపర్

    మొబైల్ వాల్‌పేపర్‌ను మనం రోజుకు వందల సార్లు చూస్తాం. వాస్తు ప్రకారం, మీ అవసరాలకు, అభిరుచులకు అనుగుణంగా దానిని ఎంచుకోండి. ఉదయిస్తున్న సూర్యుని చిత్రాన్ని, పరుగెడుతున్న ఏడు తెల్లని గుర్రాల చిత్రాన్ని, లేదా ఎత్తైన పర్వతాల చిత్రాన్ని ఉంచండి. ఇది పురోగతికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక.

    స్వచ్ఛంగా ప్రవహించే నీటిని, తామర పువ్వును లేదా పచ్చని అడవిని వాల్‌పేపర్‌గా పెట్టుకోండి. ఆకుపచ్చ రంగు కళ్ళకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాల కోసం సంపద దేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ఫోటో, కుబేర యంత్రం లేదా మెరిసే నాణేలను ఉంచవచ్చు.

    వాల్‌పేపర్‌గా ఏం పెట్టకూడదు

    హింసాత్మక జంతువుల చిత్రాలు, పాడుబడిన భవనాలు, విచారకరమైన ముఖాలు లేదా యుద్ధ దృశ్యాలను ఎప్పుడూ పెట్టవద్దు. ఇవి ప్రతికూలతను, చిరాకును పెంచుతాయి.

    ల్యాప్‌టాప్ స్క్రీన్, వాల్‌పేపర్

    మీ ల్యాప్‌టాప్ మీద తెలుపు లేదా నీలం రంగు వాల్‌పేపర్‌ను ఉపయోగించడం ఉత్తమం. ఇది స్పష్టతను, తాజా ఆలోచనలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ స్క్రీన్‌పై స్ఫూర్తిదాయకమైన సూక్తులను ఉంచడం కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది పని ఒత్తిళ్ల మధ్య మీ లక్ష్యాలను గుర్తు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

    డిజిటల్ గందరగోళం

    మీ ఇన్‌బాక్స్ వేలాది చదవని ఈమెయిల్‌లతో నిండిపోతే అది మంచిది కాదు. మీ డెస్క్‌టాప్ పాత ఫైళ్లతో చిందరవందరగా ఉందా వాస్తులో దీనిని డిజిటల్ గందరగోళం అంటారు. ఇది మానసిక ఒత్తిడికి ఒక ప్రధాన కారణం. పాత, అనవసరమైన ఇమెయిల్‌లు, చాట్‌లు తొలగించాలి. పాత జ్ఞాపకాలను, ప్రతికూలతను వదిలించుకోవాలి.

    మీ డెస్క్‌టాప్ ఫోల్డర్‌లతో నిండిపోయి ఉంటే, మీ ఆలోచనలు గందరగోళంగా ఉన్నాయని అది సూచిస్తుంది. ఫైల్స్‌ను క్రమబద్ధంగా ఉంచడం వల్ల, అంతా అదుపులో ఉందని మీ మెదడుకు సంకేతం అందుతుంది. దీనివల్ల మీ పనిపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

    గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఇంటర్నెట్‌లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా అందించాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/Digital Vastu Tips : మీ మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ఇలా సెట్ చేస్తే మీ అదృష్టం మారుతుంది!
