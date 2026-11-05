దీపావళి నుంచి ఈ 4 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
2026 నవంబర్ 8న దీపావళి పండుగ జరుపుకోనున్నారు. ఆశ్వయుజ మాస అమావాస్య రోజున వచ్చే ఈ పర్వదినం సంతోషాలు, సానుకూల మార్పులు, నూతన ప్రారంభాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాలను, రాశులను మారుస్తాయి. ఆ సమయంలో 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ నవంబర్ 8న వచ్చింది. ఏడాదిలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన పండుగగా దీపావళిని భావిస్తారు.
దీపావళి సంతోషాలు, సానుకూల మార్పులు, నూతన ప్రారంభాలను తీసుకొస్తుందని నమ్ముతారు. ఆశ్వయుజ మాసంలో అమావాస్య నాడు దీపావళి పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటాము. అయితే, దీపావళికి ముందు ధన త్రయోదశి వస్తుంది. దీపావళి వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది.
దీపావళితో ఈ రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
దీపావళి వారం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో గ్రహాల మధ్య పలు శుభయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. మాళవ్య యోగం, విష్కుంభ యోగం, త్రిగ్రాహి యోగాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి.
అలాగే బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య యోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ యోగాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు ధనలాభం, కెరీర్లో విజయాలను పొందుతారు. ధన త్రయోదశి నుంచి ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోందో చూసేద్దాం.
ధన త్రయోదశి నుంచి దీపావళి వరకు ఈ రాశుల వారికి పండగే.. అనేక విధాలుగా లాభాలు!
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. ఇంటికి దూరంగా ఉంటున్న వారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. కొత్త ప్లాన్లు లేదా వ్యాపార అవకాశాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తీసుకువస్తాయి. కలలు నెరవేరుతాయి. కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు వెళ్లండి.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. విజయాలు, సంతోషాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో అన్ని రంగాల్లో శుభవార్తలను వింటారు. ఆర్థిక విజయాలను సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలను చూసే అవకాశం ఉంది. జీవితంలో గొప్పగా ఎదగాలని అనుకుంటారు. పెట్టుబడుల ద్వారా భారీగా లాభాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఉపశమనం కలుగుతుంది. ధన సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి కూడా ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమానురాగాలు బలపడతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. కళారంగంలో బాగా రాణిస్తారు. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More