దీపావళి 2026: మీ రాశి ప్రకారం లక్ష్మీదేవికి ఏం సమర్పించాలో తెలుసా? ఈ పరిహారాలు పాటించండి!
హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఒకటైన దీపావళి వేడుకలు ధన త్రయోదశి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ పండుగలో ప్రధాన ఘట్టమైన లక్ష్మీ పూజను ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. 2026లో నవంబర్ 8న సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో లక్ష్మీ పూజ చేసుకోవడం శుభప్రదమని పేర్కొంటున్నారు.
తెలుగు లోగిళ్లలో పండుగ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. వెలుగుల పండుగైన దీపావళికి ముస్తాబవుతున్నారు. ధన త్రయోదశి నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఐదు రోజుల దీపావళి వేడుకల్లో ప్రధాన ఘట్టం లక్ష్మీ పూజ. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య రోజున మహా లక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు.
ఈ పవిత్ర దినాన సంపదలకు అధిదేవత అయిన అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, నోములు ఆచరిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ రాశికి తగినట్లుగా కొన్ని పరిహారాలు చేయడం వల్ల జాతకంలోని గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి, సిరి సంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
దీపావళి పూజా ముహుర్తం ఎప్పుడంటే?
ఈ ఏడాది కార్తీక మాస అమావాస్య తిథి నవంబర్ 8న ఉదయం 11:27 నిమిషాలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 9న మధ్యాహ్నం 12:31 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది. దీపావళి పండుగలో సాయంత్రం వేళ వచ్చే ప్రదోష కాలంలో లక్ష్మీ పూజ నిర్వహించడం ఆచారంగా వస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 8, 2026 నాడే ప్రదోష కాలంలో ఇళ్లలో దీపావళి లక్ష్మీ పూజను ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలి. ఈ శుభ ముహుర్తాన భక్తితో చేసే పూజ విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మేషం నుంచి మీనం వరకు.. ఎవరు ఏం చెయ్యాలి?
జ్యోతిష్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, పన్నెండు రాశుల వారు దీపావళి రోజు చేయవలసిన ప్రత్యేక పూజా విధివిధానాలు ఇలా ఉన్నాయి:
మేష రాశి: మేష రాశి వారు దీపావళి రోజు అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన ఎరుపు రంగు వస్త్రంతో పాటు తాజా గులాబీ పూలను సమర్పించాలి.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు సాయంత్రం వేళ లక్ష్మీదేవి మందిరం ఎదుట ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి నమస్కరించుకోవాలి.
మిథున రాశి: మిథున రాశి జాతకులు అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు, గులాబీ పూలను పూజలో అర్పించి విశేష ఆశీస్సులు పొందవచ్చు.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు పదహారు రకాల అలంకరణ తల్లి లక్ష్మికి కానుకగా సమర్పించాలి.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు అమ్మవారికి డ్రైఫ్రూట్స్ నైవేద్యంగా సమర్పించి, భక్తితో తులసి చాలీసా పఠించాలి.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారు ఈ పవిత్ర దినాన 'శ్రీ లక్ష్మీ చాలీసా'ను భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు.
తులా రాశి: తులా రాశి వారు అమ్మవారికి మంచి సుగంధ ద్రవ్యం సమర్పించి, ఖీర్ నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారు అమ్మవారి పూజలో ఎరుపు రంగు గాజులు, గులాబీ పూలను సమర్పించడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారు దీపావళి రోజు 'శ్రీ సూక్తం' పారాయణం చేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
మకర రాశి: ఈ రాశి వారు లక్ష్మీదేవి ముందు ఐదు నెయ్యి దీపాలను వెలిగించి సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు అమ్మవారికి సింధూరంతో కూడిన అలంకరణ వస్తువులను కానుకగా సమర్పించాలి.
మీన రాశి: మీన రాశి వారు దీపావళి రోజు లక్ష్మీదేవికి డ్రైఫ్రూట్స్తో చేసిన ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More