వాస్తు శాస్త్రం: ఫ్రిజ్ పైన పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి!
ఫ్రిజ్ వాస్తు చిట్కాలు: వాస్తు ప్రకారంగా, కొన్ని ప్రత్యేక విషయాలను ఫ్రిజ్ పై పరిహరించాలి, ఎందుకంటే అవి శుభప్రదమైనవిగా పరిగణించబడవు. దానితో సంబంధం ఉన్న నమ్మకాల గురించి తెలుసుకోండి.
ఇంటిని నిర్మించుకునేటప్పుడు లేదా సామాగ్రిని సర్దుకునేటప్పుడు వాస్తు శాస్త్రానికి మనం ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. గృహంలో ప్రతి వస్తువుకు ఒక నిర్దిష్ట స్థానం ఉంటుంది. అయితే, ఆధునిక జీవనశైలిలో స్థలం ఆదా చేయడం కోసం మనం ఫ్రిజ్ పైన రకరకాల వస్తువులను పెడుతుంటాము. కానీ, వాస్తు ప్రకారం ఫ్రిజ్ పైన కొన్ని వస్తువులను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరగడమే కాకుండా, ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్రిజ్ పైన ఉంచకూడని 3 ముఖ్యమైన వస్తువులు
వాస్తు శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, ఫ్రిజ్ పైన ఈ క్రింది వస్తువులను ఉంచడం అశుభమని పరిగణించబడుతుంది:
1. మందులు
చాలామంది మందులను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తుంటారు, అందులో భాగంగా ఫ్రిజ్ను ఒక స్టాండ్లా వాడుకుంటారు. వాస్తు ప్రకారం ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో అనారోగ్య సమస్యలు పీడిస్తూనే ఉంటాయని నమ్మకం. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మానసిక ఒత్తిడిని, నెగటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది. మందులను ఎల్లప్పుడూ పొడి మరియు సురక్షితమైన ప్రదేశంలో మాత్రమే ఉంచాలి.
2. కత్తులు లేదా పదునైన వస్తువులు
వంటగదిలో పని ఒత్తిడిలోనో లేదా తొందరపాటో కత్తులు, ఇతర పదునైన వస్తువులను ఫ్రిజ్ పైన పెట్టడం సర్వసాధారణం. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇలా చేయడం ఇంట్లో అశాంతికి దారితీస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు జరగడానికి ఇది ఒక కారణంగా మారుతుంది. ఇది సురక్షితమైన అలవాటు కూడా కాదు.
3. పర్సులు లేదా నగదు
డబ్బు లేదా పర్సును ఫ్రిజ్ పైన ఉంచడం ఆర్థికంగా చాలా ప్రమాదకరం. దీనివల్ల ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉందని, అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముడతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు. మీ పర్సు లేదా నగదును ఎల్లప్పుడూ లాకర్లలో లేదా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో మాత్రమే దాచుకోవాలి.
ఇంటి సానుకూలత కోసం పాటించాల్సిన నియమాలు
మన ఇంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న అలవాట్లు సానుకూల లేదా ప్రతికూల శక్తిని సృష్టిస్తాయి. ఇంటిని ప్రశాంతంగా, సుభిక్షంగా ఉంచుకోవడానికి ఈ సూచనలు పాటించండి:
శుభ్రత ముఖ్యం: ఫ్రిజ్ను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అనవసరమైన వస్తువులతో ఫ్రిజ్ పైన నింపేయకండి. మీరు ఎంత ఎక్కువ ఖాళీగా, శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే ఇంట్లో అంత మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది.
క్రమశిక్షణ: ఫ్రిజ్ పైన వస్తువులను పెట్టే అలవాటు ఉంటే, దానిని వెంటనే మానుకోండి. ఇది ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఏదైనా నమ్మకం లేదా శాస్త్రం వెనుక ఉండే ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఇంట్లో క్రమశిక్షణను, సానుకూలతను పెంపొందించుకోవడమే. ఈ చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా మీ గృహంలో ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్యపరమైన స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More