    పొరపాటున కూడా లేచిన వెంటనే ఈ ఆరింటిని చూడకండి.. లేదంటే ఎన్నో నష్టాలు కలగవచ్చు!

    వాస్తు ప్రకారం కొన్ని విషయాలు ఉదయం వీటిని చూడడం అశుభకరమైనవిగా భావిస్తారు. వాటిని చూస్తే ఇబ్బంది, ఒత్తిడి, ఆర్థిక నష్టం లేదా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని నమ్మకం. ఉదయం లేవగానే చూడకూడని అశుభ సంకేతంగా పరిగణించబడే 6 సాధారణ విషయాలు ఇవి. వీటితో పాటు వాటిని నివారించడానికి సరళమైన చర్యలు ప్రస్తావించబడ్డాయి.

    Published on: Mar 04, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మీరు ఉదయం నిద్ర లేచి కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే కనిపించే మొదటి విషయం రోజు ప్రారంభాన్ని మరియు రాబోయే సమయాన్ని సూచిస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం, వాస్తు ప్రకారం కొన్ని విషయాలు ఉదయం వీటిని చూడడం అశుభకరమైనవిగా భావిస్తారు. వాటిని చూస్తే ఇబ్బంది, ఒత్తిడి, ఆర్థిక నష్టం లేదా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని నమ్మకం. ఉదయం లేవగానే చూడకూడని అశుభ సంకేతంగా పరిగణించబడే 6 సాధారణ విషయాలు ఇవి. వీటితో పాటు వాటిని నివారించడానికి సరళమైన చర్యలు కూడా ప్రస్తావించబడ్డాయి.

    పొరపాటున కూడా లేచిన వెంటనే ఈ ఆరింటిని చూడకండి
    పొరపాటున కూడా లేచిన వెంటనే ఈ ఆరింటిని చూడకండి

    ఉదయం లేవగానే మొదట వీటిని చూడడం మంచిది కాదు

    1. మీ నీడను చూడడం

    మీరు ఉదయం మీ నీడను మొదట చూస్తే, అది చాలా అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది రోజంతా మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన మరియు వైఫల్యాన్ని తెస్తుందని భావిస్తారు.

    పరిహారం: ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే ముందుగా సూర్య భగవానుడికి నీరు సమర్పించి, “ఓం సూర్యాయ నమః” మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించండి. ఇది ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.

    2. విరిగిన అద్దం

    ఉదయాన్నే విరిగిన అద్దాన్ని మొదట చూడటం లేదా దానిలో మీ ముఖాన్ని చూడటం చాలా అశుభకరం. ఇది రాబోయే సమస్యలు, తగాదాలు, ఆర్థిక నష్టం లేదా ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని సూచిస్తుంది.

    పరిహారం: వెంటనే విరిగిన అద్దాన్ని ఇంటి నుండి తొలగించండి. ఇంట్లో కొత్త అద్దం పెట్టి, దాని సమీపంలో సూర్యుడు లేదా లక్ష్మీదేవి చిత్రాన్ని ఉంచండి.

    3. మురికి పాత్రలు

    ఉదయాన్నే లేవగానే మురికి పాత్రలు, రాత్రి మిగిలిపోయిన ఆహారం లేదా మురికి ప్లేట్లను చూడటం అశుభంగా భావిస్తారు. ఇది లక్ష్మీదేవి దూరమవడం మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు సంకేతంగా చెప్పబడుతుంది.

    పరిహారం: రాత్రి పడుకునే ముందు వంటగదిని శుభ్రం చేయండి. ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే లక్ష్మీదేవికి నీరు సమర్పించి, “ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై నమః” మంత్రాన్ని జపించండి.

    4. ఆగిపోయిన గడియారం

    ఉదయం ఆగిపోయిన గడియారాన్ని చూడటం సమయ విరామం లేదా జీవితంలో అంతరాయానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఇది ఉద్యోగం, వ్యాపారం లేదా సంబంధాలలో ఆటంకాలకు దారితీస్తుంది.

    పరిష్కారం: ఆగిపోయిన గడియారాన్ని వెంటనే మరమ్మత్తు చేయండి లేదా మార్చండి. ఉదయం సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుడికి నీరు సమర్పించి, “ఓం ఆదిత్యాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించండి.

    5. విరిగిన విగ్రహం లేదా ఫోటో

    ఉదయం లేవగానే విరిగిన దేవుడి విగ్రహం లేదా దేవత ఫోటో కనిపిస్తే, అది ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఇది ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుందని నమ్మకం.

    పరిష్కారం: విరిగిన విగ్రహం లేదా ఫోటోను వెంటనే తొలగించి, కొత్తదాన్ని ప్రతిష్టించండి. ప్రతి ఉదయం దీపం వెలిగించండి.

    6. ప్రతికూల ప్రవర్తన లేదా గొడవ

    ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే గొడవలు, అరుపులు, కోపం, అబద్ధాలు లేదా ప్రతికూల సంభాషణలు అరిష్ట సంకేతాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఇది రోజంతా వాతావరణాన్ని చెడగొడుతుంది మరియు గ్రహ శక్తికి భంగం కలిగిస్తుంది.

    పరిష్కారం: ఉదయం లేచిన వెంటనే “ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః” మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించండి. ఇంట్లో గంగాజలం చల్లి, కుటుంబ సభ్యులతో చిరునవ్వుతో మాట్లాడండి.

    ఉదయాన్నే ఈ 6 చూడకుండా ఉండడం వల్ల రోజును సానుకూలంగా ప్రారంభించవచ్చు. జీవితంలో శాంతిని కాపాడుకోవచ్చు. వాస్తు, జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఉదయాన్నే మొదట చూసేవి మనపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందువల్ల ఇంట్లో పరిశుభ్రత, సానుకూల వాతావరణం మరియు భక్తిని పాటించండి.

