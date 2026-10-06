రాబోయే 37 రోజులు కుజుడి అనుగ్రహంతో అపారమైన ప్రయోజనాలు పొందే 5 రాశులు
అక్టోబర్ నెల మొత్తం కుజ గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తుంది. కుజుడి ఈ సంచారం వల్ల ఏ ఐదు రాశుల వారు అపారంగా ప్రయోజనం పొందుతారో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజ గ్రహ అనుగ్రహం పొందిన వారు విజయం సాధించడంలో ఎలాంటి ఆటంకాలను ఎదుర్కోరు. ప్రస్తుతం కుజుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కుజుడు అక్టోబర్ నెల మొత్తం ఈ రాశిలో సంచరిస్తాడు. కుజుడు నవంబర్ 12, 2026 వరకు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాడు. గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడి ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అత్యధిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాబోయే 37 రోజులు కుజుడు చంద్రుని రాశిలో సంచరించడం వల్ల ఐదు రాశుల వారికి అత్యధిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
కుజుడు మీ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అందువల్ల ఈ కాలం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఏర్పడే యోగం, కర్కాటక రాశి వారు తమ ప్రయత్నాలకు అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, ఆకర్షణ బాగా పెరుగుతాయి. మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశం పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీరు మరింత సంతోషంగా ఉంటారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి, గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు తన సంచారాన్ని మార్చుకుని, అత్యంత శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఈ సమయంలో కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఇళ్లలో కూడా ఆనందం, శాంతితో కూడిన అద్భుతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో కుజ గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అదేవిధంగా కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో బలమైన స్థానాన్ని పొందగలుగుతారు.
కన్యా రాశి
గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నందున.. కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. ఈ కాలంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి కుజ గ్రహం నుండి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు మీకు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి స్వల్ప దూర ప్రయాణాలు చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన యోగం లభిస్తుంది. ఈ సమయం మీకు ఆనందం, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశికి చెందిన మీకు గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు తన ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తాడు. ఈ కాలం మీకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో కుజుడు సంచరించడం వల్ల వృత్తిపరంగా గరిష్ట ప్రయోజనాలను చేకూర్చే యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. వృశ్చిక రాశి వారు పూజ వంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపడం ద్వారా శాంతిని పొందుతారు. ఈ కాలం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా అదృష్టకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు తన సంచారాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగం పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. మీకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీపై కుజ గ్రహం ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. అలాగే వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలంలో వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కష్టానికి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించడంతో పాటు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి మీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More