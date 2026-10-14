దుర్గాష్టమి, మహానవమి 2026: తిథుల సమయాలు, పూజా విశేషాలు తెలుసుకోండి!
ఈ ఏడాది శారదీయ నవరాత్రుల్లో అష్టమి, నవమి పూజల తేదీలపై నెలకొన్న సందిగ్ధత తొలగిపోయింది. అక్టోబర్ 18, ఆదివారం అష్టమి వ్రతం ఆచరించాలి. అక్టోబర్ 19, సోమవారం ఉదయం 8:04 గంటల వరకు అష్టమి తిథి కొనసాగుతుంది.
ఈ ఏడాది శారదీయ నవరాత్రులలో అష్టమి, నవమి తేదీల నిర్ధారణపై ఉన్న సందిగ్ధత తొలగి పోయింది. అక్టోబర్ 18న ఆదివారం అష్టమి వ్రతం, 19న సోమవారం ఉదయం వరకు అష్టమి ఉంటుంది. అక్టోబర్ 20న మంగళవారం నాడు నవమి పూజ, కన్య పూజ నిర్వహించాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో శారదీయ నవరాత్రులకు అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ శక్తి ఆరాధనలో అమ్మవారి తొమ్మిది రూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. దుర్గా సప్తశతి మంత్రాలు, కలశ స్థాపన, అమ్మవారి జయకారాలతో ఇళ్లన్నీ ఆధ్యాత్మిక శోభతో కళకళ్ళాడతాయి.
ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే ఈ నవరాత్రులలో అష్టమి మరియు నవమి తిథులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అయితే ఈ ఏడాది అష్టమి వ్రత తేదీపై భక్తులలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఈ సందిగ్ధతకు తెరదించుతూ పండితులు స్పష్టమైన తేదీలను వెల్లడించారు.
అష్టమి మరియు నవమి తేదీల వివరాలు
హిందూ పంచాంగం మరియు మిథిలా పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 18, ఆదివారం రోజున అష్టమి వ్రతం ఆచరించాలి.
అక్టోబర్ 19, సోమవారం ఉదయం 8:04 గంటల వరకు అష్టమి తిథి కొనసాగుతుంది. ఇదే రోజు సోమవారం నాడు వ్రత పారణ చేస్తారు.
అక్టోబర్ 20, మంగళవారం ఉదయం 9:46 గంటల వరకు నవమి తిథి ఉంటుంది. ఉదయ తిథిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని మంగళవారమే నవమి పూజను నిర్వర్తించాలి.
మంగళవారం నాడు హోమం, కన్య పూజ తదితర ముఖ్యమైన ధార్మిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేయాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
అష్టమి మరియు నవమి రోజులలో పూజా విధానం
నవరాత్రుల చివరి రోజుల్లో అమ్మవారిని మరింత నిష్టతో ఆరాధించాలి. పూజ చేసే సరైన విధానం ఇక్కడ చూడండి:
శుభ్రత మరియు స్నానం: ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, గృహంలోని పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
గంగాజలాభిషేకం: అమ్మవారి విగ్రహం లేదా ఫొటోను గంగాజலంతో అభిషేకించాలి.
అలంకరణ మరియు సమర్పణ: అమ్మవారికి అక్షతలు, చందనం, ఎరుపు మరియు తెలుపు వర్ణపు పుష్పాలను సమర్పించాలి.
దేవతా పూజ: మిగతా సమస్త దేవతలకు జలాభిషేకం చేసి, పండ్లు, పూలు మరియు తిలకం దిద్దాలి.
నైవేద్యం: అమ్మవారికి ఇష్టమైన పండ్లు, మిఠాయిలను నైవేద్యంగా ఉంచాలి.
దీపారాధన: ఇంటి పూజా గదిలో ధూప సమర్పిస్తూ, స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి.
పారాయణం: ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా దుర్గా చాలీసా పఠించాలి.
హారతి: చివరగా అమ్మవారికి హారతి ఇవ్వాలి.
క్షమాపణ: పూజ ముగింపులో అమ్మవారిని మనసారా ప్రార్థించి క్షమాపణ కోరాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More