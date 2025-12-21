రాశి ఫలాలు 21 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు, కెరీర్లో పురోగతి!
రాశి ఫలాలు 21 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 21, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 21 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 21 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 21, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు తెస్తుందో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి - ఈరోజు కఠోర శ్రమతో, సహనంతో ముందుకు సాగాల్సిన రోజు. పనిలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే మీరు వాటిని బాగా చేయగలుగుతారు. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలపై వాదించడం మానుకోండి. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ డబ్బు వృధా చేయవద్దు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు.
వృషభ రాశి- ఈ రోజు వృషభ రాశి వారి సంబంధాల్లో అవగాహన అవసరం. మీ భాగసామి భావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో టీమ్ వర్క్ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. పాత బకాయిలను తిరిగి చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మిథున రాశి- ఈ రోజు సంభాషణ మరియు పరిచయాలకు మంచి రోజు. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. మీ కెరీర్ లో కొత్త ఆలోచనలు ప్రశంసించబడతాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గొంతు సమస్య లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అలసట ఉండవచ్చు.
కర్కాటక రాశి - ఈ రోజు భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితంలో శాంతిని కాపాడుకోండి. అనవసరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.
సింహ రాశి- ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీ కృషి మీ కెరీర్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా రోజు బాగుంటుంది, అయితే ప్రమాదాన్ని నివారించండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి- ఈ రోజు కొత్త వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో స్నేహం బలంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
తులా రాశి- ఈరోజు తులా రాశి వారు పనిలో బిజీగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో సంభాషణ ద్వారా అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. మీరు కార్యాలయంలో సీనియర్ల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ అదుపులో ఉంచండి. ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు లేదా ఆరోగ్యంలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు మీరు మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. మీ కెరీర్ లో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల కలిగే ఫలాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఎక్కువ నీరు త్రాగాలి.
మకర రాశి- ఈ రోజు మకర రాశి వారికి అదృష్టం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కెరీర్ లో పురోగతి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కుంభ రాశి - ఈ రోజు పనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సంబంధాలలో కొంత దూరం ఉండవచ్చు, కానీ సంప్రదింపుల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనబడుతుంది. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మీన రాశి - ఈ రోజు కష్టపడి పనిచేయడం, అవగాహన మరియు సహనం ఉండే రోజు. రోజు ప్రారంభం కాస్తంత బిజీగా ఉండవచ్చు, కానీ రోజు గడిచేకొద్దీ, అసమానతలు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. పనికి సంబంధించిన విషయాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే మీరు వాటిని చక్కగా నెరవేర్చగలుగుతారు.