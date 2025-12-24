Edit Profile
    Today Horoscope: ఓ రాశి వారి ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరుగుతాయి.. శుభవార్తను వింటారు!

    రాశి ఫలాలు 24 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 24, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 24, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈరోజు బుధవారం. గణపతిని పూజిస్తారు. డిసెంబర్ 24, బుధవారం నాడు సంకటహర చతుర్థి పర్వదినం కూడా. ఇక ఈరోజు 12 రాశిచక్రాలకు ఎలా ఉంటుంది? ఏ రాశులకు ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    ఈరోజు ప్రారంభం కాస్తంత భారీగా అనిపించవచ్చు. మనస్సులో ఒకేసారి అనేక విషయాలు మెదులుతాయి, ఇది పరధ్యానానికి దారితీస్తుంది. పనిలో తొందరపడటం వల్ల హాని కలుగుతుంది, అందువల్ల ప్రతిదీ ఆలోచనాత్మకంగా చేయండి. ఈ రోజు డబ్బు పరంగా రిస్క్ తీసుకోవడం సరికాదు. సాయంత్రం పరిస్థితి బాగుంటుంది. మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు ప్రశాంతమైన, సమతుల్య రోజుగా ఉంటుంది. రోజువారీ పనులు సౌకర్యవంతంగా నిర్వహిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు బాగుంటుంది. అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చు పెట్టండి, ప్రదర్శనకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, సోమరితనం ఆధిపత్యం చెలాయించనివ్వవద్దు. రోజు చివరిలో మీరు రిలాక్స్‌గా ఉంటారు.

    మిథున రాశి:

    సంభాషణలో జాగ్రత్త అవసరం. మీ పాయింట్‌ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆఫీసు లేదా పనిలో బిజీగా ఉంటుంది. ఫోన్ లేదా టెక్స్ట్ ద్వారా వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. సాయంత్రం కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    భావోద్వేగాలు పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా గుండెను తాకుతాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఏ అంశం అయినా మనసులో ఉంటుంది. మీ కృషి పనిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, కానీ ప్రశంసలు కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తాయి. నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడటం మనస్సుకి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    కాస్తంత బిజీగా ఉండవచ్చు. పనిలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. మనస్సు విషాదంగా ఉంటుంది. కోపంతో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. ఇతరుల నుంచి ఎక్కువగా ఆశించకండి. మీరు సహనంతో పని చేస్తే, నష్టం ఉండదు. సాయంత్రం తర్వాత పరిస్థితి క్రమంగా బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి:

    పని, బాధ్యతలు రెండూ పెరుగుతాయి. వాయిదా వేయడం ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో మీ అభిప్రాయం విలువైనది. తేలికపాటి అలసట ఉండవచ్చు. మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి. రోజు కష్టంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    ఈరోజు తులా రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పూర్తి కాని పని ముందుకు సాగుతుంది. మనస్సు క్లియర్ అవుతుంది. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన కొంత చిన్న ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. పనిలో ఏకాగ్రత బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అలసటగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోండి. మొత్తం మీద ఈ రోజు సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    పరధ్యానం కలిగించే రోజు. పని చేసేటప్పుడు మనస్సు అటూ ఇటూ తిరుగుతుంది. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులకు మద్దతు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా రిస్క్‌ను పరిహరించండి. సాయంత్రం మనస్సు కాస్త మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    మనస్సు గందరగోళంలో ఉండవచ్చు. మీరు ఒక నిర్ణయం గురించి మళ్లీ మళ్లీ ఆలోచిస్తారు. సంబంధాలలో, విషయాన్ని అణచివేయడం కంటే స్పష్టంగా ఉండటం మంచిది. మీరు పనిపై తక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సాయంత్రం పరిస్థితి కాస్త స్పష్టంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    కష్టపడి పనిచేయడం, బాధ్యత రెండూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పని ఒత్తిడిని అనుభవిస్తారు, కానీ దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. పాత సమస్యను మళ్లీ తీసుకురావచ్చు. కోపంగా ఉండే మాటలు హాని చేస్తాయి, కాబట్టి ఓపికగా ఉండండి. రోజు చివర్లో ఉపశమనం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    క్రొత్తదాన్ని ఆలోచించాలని లేదా మార్చాలని భావిస్తారు. పాత పనితో విసుగు చెందుతారు. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. బయటకు వెళ్లడం లేదా స్వల్ప ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరుగుతాయి.

    మీన రాశి:

    మనస్సు ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఆలోచించనివ్వదు. సంబంధాలలో స్వంతం అనే భావనను అనుభవిస్తారు. పని నెమ్మదిగా సాగుతుంది, అయితే ఒత్తిడి ఉండదు. ఒక చిన్న సంతోషం లేదా శుభవార్తను పొందుతారు.

