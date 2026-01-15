Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026: నేడు సంక్రాంతి వేళ ఓ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగావకాశాలు, ప్రమోషన్లు రావచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 15 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 15, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ఉంటాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. జనవరి 15, 2026న ఏ రాశిచక్రానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ కృషికి తగ్గ పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. గౌరవం పెరుగుతుంది. రోజు చివరల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిహరించండి. వివాహితుల జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    నేడు మిశ్రమ రోజుగా ఉంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. విజయం సాధించడానికి మీరు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి:

    ఈరోజు శుభవార్త వింటారు. ఈ రోజు మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి. మీ కృషికి మీరు పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. మధ్యాహ్నం అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి పిల్లల గురించి ఏదైనా ఇబ్బంది పడతారు. రోజు మధ్యలో మీరు ఒక నిర్దిష్ట పనిలో విజయం సాధిస్తారు. రోజు ప్రారంభంలో ఖర్చులు ఎదుర్కొంటారు.

    సింహ రాశి:

    నేడు సింహ రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు ఉండవచ్చు. సౌకర్యానికి సంబంధించిన దేనికైనా డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. ప్రతికూల ఆలోచనలు కూడా మనస్సుపై ప్రభావం చూపుతాయి. దీని వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రోజు ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు రహస్య శత్రువులకు దూరంగా ఉండాలి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ రోజు శుభదినం అని చెప్పవచ్చు. ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి.

    తులా రాశి:

    మీరు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో మీరు కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమయంలో విద్యార్థుల మనస్సు చదువుకు దూరంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    కోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను తెచ్చి పెడుతుంది. అయితే రోజు చివరిలో మీరు ఆశించిన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఏ పనిలోనైనా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఒడిదుడుకులతో నిండిన రోజు. ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి నూతన ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు. అయితే మధ్యాహ్నం శత్రువులకు దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

    మకర రాశి:

    కొన్ని పెద్ద ఖర్చులు తెస్తాయి. దీని వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ పై ప్రభావం పడవచ్చు. ఈ రోజున సమయం మరియు డబ్బు రెండింటినీ తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. కొంతమంది శారీరకంగా మరియు మానసికంగా కలత పడవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు. పెండింగ్ టాస్క్‌లు పూర్తవుతాయి. ఈ రోజు మీరు మధ్యాహ్నం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవవచ్చు.

    మీన రాశి:

    మీరు పని కోసం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవచ్చు. మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026: నేడు సంక్రాంతి వేళ ఓ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగావకాశాలు, ప్రమోషన్లు రావచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 15 జనవరి 2026: నేడు సంక్రాంతి వేళ ఓ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగావకాశాలు, ప్రమోషన్లు రావచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes