రాశి ఫలాలు 01 జనవరి 2026: న్యూ ఇయర్ వేళ కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలు.. ఆ రాశి వారికి ఆశించిన లాభాలు, శుభవార్తలు, విజయాలు!
రాశి ఫలాలు 01 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 01 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 01 జనవరి 2026: జనవరి 1 గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 01 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి జనవరి 1న ఏ రాశాలకు మేలు కలుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
జనవరి 1న కొంతమందికి ఆశించిన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రోజు ప్రారంభంలో మీరు కష్టపడి పని చేస్తే పూర్తి ఫలాలను పొందవచ్చు. గౌరవం పెరుగుతుంది. రోజు చివరల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిహరించండి. వివాహితుల జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది.
వృషభ రాశి:
రోజు ప్రారంభంలో శ్రామిక ప్రజలపై పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు విజయం సాధించడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
నేడు మీరు మీ కృషికి పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. ఈ రోజు ఉపాధి పొందుతున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేడు విలాసానికి సంబంధించిన విషయాలకు డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారు ఏదైనా ప్రత్యేక పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ రోజు శుభవార్తను తెస్తుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి:
నేడు మనస్సులో ప్రతికూల ఆలోచనల ప్రభావం ఉంటుంది. దీని వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు పిల్లల గురించి ఏదో ఒక ఇబ్బంది పడతారు.
కన్యా రాశి:
నేడు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు. పెండింగ్ టాస్క్లు పూర్తవుతాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశి విద్యార్థుల మనస్సు చదువుల నుంచి కాస్త మళ్లవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు. సౌకర్యానికి సంబంధించిన దేనికైనా డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. రోజు ప్రారంభంలో ఖర్చులు ఎదుర్కొంటారు.
వృశ్చిక రాశి:
కోపం, మాటలను నియంత్రించండి. రోజు చివరిలో మీరు ఆశించిన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఏ పనిలోనైనా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఉద్యోగులు శత్రువులకు దూరంగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి:
నేడు కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు. మధ్యాహ్నం శత్రువులకు దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో మీరు కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు.
మకర రాశి:
నేడు మకర రాశి వారు సమయం మరియు డబ్బు రెండింటినీ తెలివిగా ఖర్చు చేస్తారు. ఈ రోజు శారీరకంగా, మానసికంగా ఇబ్బంది పడవచ్చు. ఉద్యోగార్థులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి:
మీరు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుసుకోవచ్చు. వివాహితులకు ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఈరోజు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. దీని వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ పై ప్రభావం పడుతుంది.
మీన రాశి:
మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీరు పని కోసం ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉంటాయి, వీటిని ఎదుర్కొంటారు. మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి.