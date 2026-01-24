Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 24 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 24, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. జనవరి 24, 2026 న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఈరోజు ప్రయోజనకరమైన రోజు అవుతుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. పని క్రమబద్ధంగా, స్థిరంగా ఉంటుంది. అపరిచితులను త్వరగా విశ్వసించడం మానుకోండి. నిర్ణయాలు సాధారణంగా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సామరస్యం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యక్తులు కలుసుకుంటారు. అపార్థాలు లేదా ఉద్రిక్తతలు తొలగిపోతాయి.

    వృషభ రాశి:

    మీరు మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తారు. మీరు వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలను పొందుతారు. వృత్తిపరమైన విషయాలలో స్పష్టంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటారు. సహనం, చిత్తశుద్ధి మీ చర్యలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. వివేకం, చొరవ అవకాశాలను సృష్టించడానికి మీకు సహాయపడతాయి. మీ విజయాల ద్వారా మీరు ప్రోత్సహించబడతారు. పరిశ్రమ మరియు వ్యాపారంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు మిథున రాశి వారు ఆశయాలను బలోపేతం చేస్తారు. కెరీర్, వ్యాపారం పురోగమిస్తుంది. లాభాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. మీరు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. వ్యాపార ఒప్పందాలకు స్పష్టత వస్తుంది. లాభం, విస్తరణపై దృష్టి పెడతారు. వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు వ్యాపార, కార్యాలయ విషయాల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి. ఈ సమయంలో మీ ప్రత్యర్థులు చురుకుగా ఉండవచ్చు. మీరు ఎలాంటి వివాదాల్లో చిక్కుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వివాదాల పరిస్థితిని నివారించడానికి ప్రయత్నించండి. ఎలాంటి వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్య పరంగా మీకు సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    కార్యాలయంలో మీరు ఎవరితోనూ గొడవ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరితో కలిసి సంతోషంగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు. మనస్సును కేంద్రీకృతం చేసుకుని పని చేయండి. ఒంటరి వ్యక్తులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మీ జీవిత భాగస్వామిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

    కన్య రాశి:

    ఏ పనిలోనూ నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. ఏ పనిలోనూ తొందరపడకూడదు. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల కోసం కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఫీల్డ్‌లోని అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆఫీసు, వ్యాపారంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. కుటుంబంలో చీలికలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

    తులా రాశి:

    ఈ సమయంలో తులా రాశి వారు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. మీరు మీ కెరీర్లో పోటీ పరిస్థితికి దూరంగా ఉండాలి. మానసికంగా ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు, కాబట్టి లోతైన శ్వాస లేదా ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    కార్యాలయంలో మీరు అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో లాభావకాశాలు ఉంటాయి. సంతానం విషయంలో కొంత ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొంత కఠినమైన సమయం ఎదురవవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీ వ్యాపారం మరియు కార్యాలయంలో పూర్తి శక్తితో పని చేయండి. వ్యాపారంలో మీకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. అవకాశాలను గుర్తించండి. జీవితంలో సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని విషయాలపై జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి:

    మతపరమైన పనులపై మీ విశ్వాసం మరింత లోతుగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆఫీసు, వ్యాపారంలో వాతావరణం మీకు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు కార్యాలయంలో పురోగతికి అవకాశాలను పొందుతారు. మీరు కొత్త పథకాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు వేస్తారు. వ్యాపారంలో లాభావకాశాలు ఉంటాయి.

    కుంభ రాశి:

    జీవితంలో కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త శక్తితో కనిపిస్తారు. మీరు అధికారుల మద్దతును పొందుతారు. ఎక్కువసేపు నిలిచిపోయిన పనులను కూడా పూర్తి చేయగలుగుతారు. వ్యాపార పోటీ పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు ఉంటాయి.

    మీన రాశి:

    ఈ సమయం మీకు సరైనది. కళ్లు మూసుకుని డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. మీరు ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టారో సమీక్షించడానికి ప్రయత్నించండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 24 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes