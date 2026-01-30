Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 30 జనవరి 2026: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?

    రాశి ఫలాలు 30 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 30 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 30, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 30 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 30, 2026న ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశిచక్రాలు ఇబ్బందుల్లో ఉండవో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 30 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 30 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    మీ లోపాలను ఎదుర్కొని వాటిని జయించడం ప్రారంభించండి. ప్రేమ లేదా క్షమాపణ గురించి బాగా మాట్లాడటానికి మీరు ఏమి చేయగలరో ఆలోచించండి. మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా చిన్న దశలతో ప్రారంభించండి.

    వృషభ రాశి

    ఓపికగా ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొంత సమయం కేటాయించి, పనుల జాబితాను మాత్రమే కాకుండా భావోద్వేగ ఆరోగ్యం గురించి కూడా చూసుకోండి. లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేయడం ప్రారంభించండి.

    మిథున రాశి

    జీవితంలో సంతులనాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మీ రోజు ఎలా గడిచినా, సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేయడం చాలా ముఖ్యం. నైపుణ్యాలు మీ పదునైన ఆయుధం అని తెలుసుకోండి.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు నైపుణ్యాలు మీ భవిష్యత్ భాగస్వామిని మీ వైపు ఆకర్షిస్తాయి. మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను అభినందించండి.

    సింహ రాశి

    మీ కెరీర్ ఆకాంక్షలపై సమయం, కృషిని పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీ లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేయడం ప్రారంభించండి. పని పట్ల మీ అభిరుచి, వృత్తిపరమైన ప్రపంచానికి సహకారం అందించడంతో, మీరు విజయాన్ని పొందుతారు.

    కన్యా రాశి

    సమయాన్ని విశ్వసించండి. ఓపెన్ మైండ్ ఉంచండి. మీరు పరిష్కరించాల్సిన ప్రేమ సమస్యలు ఉంటే, పరిష్కారాన్ని కనుగొనడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    తులా రాశి

    మీ మార్గంలో వచ్చే ఏదైనా సవాలును ఎదుర్కొనేటప్పుడు సహనం చూపించండి. ప్రేమపై మీ విశ్వాసాన్ని ఉంచండి. సంభాషణలలో పాల్గొనడం మిమ్మల్ని సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు వృశ్చిక రాశి వారికి పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీ భాగస్వామితో మీ సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. ఇది మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల నుండి కాపాడుతుంది. మీ ఇద్దరికీ మీరు విశ్వసించగల చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారని తెలుసుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి

    సహకార శక్తిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఉత్తేజకరమైన, వినూత్న దశలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధం చేయండి. నిజంగా ఉండండి. మీ భాగస్వామి ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో మరియు ఏమి అనుభూతి చెందుతారో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపించండి.

    మకర రాశి

    నేడు మీ స్నేహితులను మీ మద్దతు, మార్గదర్శకత్వ నెట్‌వర్క్‌గా పరిగణించండి. నేడు మీరు ఇప్పటి వరకు కలవని వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం వుంది. అనుకున్నవి కూడా ఈరోజు చక్కగా పూర్తవుతాయి.

    కుంభ రాశి

    ఎవరైనా మీ కెరీర్‌లో మీకు అవసరమైన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు. మీరు కలిసి ఏదైనా సమస్యను నివారించవచ్చు. రోజు కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ, మీ సంబంధాన్ని బలపరిచే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి

    మీ వైఖరి అద్భుతంగా ఉంటుంది. క్రొత్తవారితో సంభాషించడం నుండి క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించడం వరకు, ముందుకు వేయడం ప్రారంభించండి.

