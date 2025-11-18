Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 18 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారి కెరీర్, ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు!

    రాశి ఫలాలు 18 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 18, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 18, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 18 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడుని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, బాధలు తొలగిపోతాయి. జ్యోతిష శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 18 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. నవంబర్ 18న ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 18 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 18 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి:రాశి వారికి ఈరోజు ఉత్సాహంతో నిండిన రోజు. ముఖ్యంగా మీ కెరీర్, ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు ఉద్భవించవచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అవసరమైతే అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు వచ్చిన అవకాశాలను సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే ప్రొడక్టివిటీ బాగుంటుంది. ఈ రోజు వృద్ధికి అవకాశాలతో నిండిన రోజు. మీ సహజ ఉత్సుకత కొత్త మార్గాలను అన్వేషించడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉండండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. సమతుల్య జీవనశైలిని నిర్వహించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను చూస్తారు.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీ సంబంధాలకు సహనం, అవగాహన అవసరం. డబ్బు పరంగా, ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తెలివైన పని. సమతుల్య జీవనశైలిని కొనసాగించేటప్పుడు మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారి కెరీర్, లక్ష్యాలకు అంకితభావం అవసరం. ఓపెన్ మైండ్ తో చురుగ్గా ఉండటం ద్వారా, మీరు ఈ రోజును విజయాల రోజుగా మార్చుకోవచ్చు. జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో సమతుల్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

    కన్య రాశి: ఒత్తిడికి గురికావద్దు. మీ ఆలోచనలను నిర్వహించడానికి, లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఇది గొప్ప సమయం. అంతా సవ్యంగా సాగుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉండండి చిన్న విజయాలను ఆస్వాదించండి.

    తులా రాశి: ఈరోజు తులా రాశి వారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ముఖ్యం. ప్రియమైనవారి మద్దతును కోరండి, ఎందుకంటే వారు మీ విజయానికి కీలకంగా ఉంటారు. ఆశావాదాన్ని జాగ్రత్తగా సమతుల్యం చేయడం ద్వారా, మీరు రోజును ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు జీవితంలోని అనేక రంగాలలో పురోగతిని తెస్తుంది. మీరు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో వుంటారు. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఇంట్లో, పని వద్ద లేదా స్నేహితులతో అయినా, మీ ఆచరణాత్మక స్వభావం మీరు ముందుకు సాగడానికి సహాయపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: మీరు మరింత దృష్టిని కలిగి వుంటారు. ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు. సంబంధాలు తేలికగా అనిపించవచ్చు. పనిలో మీ ప్రయత్నాలు పురోగతిని చూపించడం ప్రారంభించవచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి, మీ శక్తి మెరుగుపడుతుంది.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి సంపద వృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ భావోద్వేగాలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి, ఇది పరిస్థితిని స్పష్టంగా చూడటానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మీరు మరింత ఓపికగా, అవగాహన కలిగి ఉండటం వల్ల కుటుంబం మరియు స్నేహితులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు ముఖ్యమైన విషయాల గురించి అన్నీ తెలుసు. మీ శాంతికి మద్దతు ఇవ్వని దేనినైనా వదిలివేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం జీవితంలోని ప్రతి భాగంలో సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది.

    మీన రాశి: ఫిట్ నెస్ పై దృష్టి పెట్టాలి. పనిని పూర్తి చేసినా లేదా క్రొత్తదాన్ని ప్రారంభించినా, ప్రతిదీ సరిగ్గా నడపడానికి మీ అప్రోచ్ సహాయపడుతుంది. మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రశాంతమైన శక్తిని ఆస్వాదించండి.

