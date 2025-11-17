Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారి కెరీర్, ప్రేమలో కొత్త మార్గాలు ఉంటాయి.. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి!

    రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 17, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 17, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం జీవితానికి ఆనందాన్ని తెస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు నవంబర్ 17 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. నవంబర్ 17న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారికి కార్యాలయంలో సంకల్పం, వ్యూహాత్మక ఆలోచన అతిపెద్ద ఆస్తి. సురక్షితమైన డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి. సానుకూల మనస్తత్వం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి. మీరు వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, కెరీర్ లో అనేక మార్పులను చూస్తారు. మార్పుకు సిద్ధంగా ఉండటం, మీ అంతర్ దృష్టిని విశ్వసించడం ముఖ్యం.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారు సానుకూల ఆలోచనలపై దృష్టి పెట్టాలి. క్రొత్త ప్రారంభాలను స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యం. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. సవాళ్లను స్వీకరించండి, ఇది మిమ్మల్ని వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు కొత్త అవకాశాలకు దారి తీస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ప్రేమలో పడేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. వ్యాపార జీవితంలో సమస్యలు ఉండచ్చు. ఆర్థిక పరంగా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. డబ్బు విషయంలో ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృత్తిపరమైన విజయం రోజును ఆనందంతో నింపుతుంది. క్రమశిక్షణ మీ బలం. మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారు ప్రతి సవాలును చిరునవ్వుతో స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యం. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. వృత్తిపరమైన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఈ రోజు కొంచెం ప్రమాదకరంగా ఉండచ్చు.

    తులా రాశి: ఈరోజు మీకు ఏ సమస్య పెద్దది కాదు. ఈ రోజు మీరు జీవితంలో సంవృద్ధి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూస్తారు. మీ ప్రేమ జీవితం సానుకూలంగా ఉంటుంది, భాగస్వామితో మీరు కలిసి ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. కాస్త హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ రోజు మిశ్రమ రోజు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు డబ్బును తెలివిగా, జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, మీ ప్రేమ సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఉత్పాదకంగా ఉన్నప్పుడు మీరు పని, వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతులనాన్ని పాటించాలి.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మీకు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. మీ తెలివితో ప్రతి అవకాశాన్ని అన్ లాక్ చేయండి. కొత్త బాధ్యతలు మీ సృజనాత్మక నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తాయి. కెరీర్ లో ఎదుగుదల చూస్తారు.

    కుంభ రాశి: కొత్త అవకాశాలు వదులుకోవద్దు. కెరీర్, ప్రేమలో కొత్త మార్గాలు ఉద్భవించవచ్చు, ప్రతి అడుగును జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. పరిస్థితిని విజయవంతంగా నావిగేట్ చేయడానికి మీ అంతర్ దృష్టిని విశ్వసించండి.

    మీన రాశి: ఈ రోజు మీన రాశి వారికి ఉత్పాదక దినం కానుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో నిజాయితీగా ఉండండి. ఈ రోజు కేటాయించిన ప్రతి వృత్తిపరమైన పనిని పూర్తి చేయడానికి ఖచ్చితమైన చర్యలు తీసుకోండి. మీ లక్ష్యం పట్ల దృఢంగా ఉండండి.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారి కెరీర్, ప్రేమలో కొత్త మార్గాలు ఉంటాయి.. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 17 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారి కెరీర్, ప్రేమలో కొత్త మార్గాలు ఉంటాయి.. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes