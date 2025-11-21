Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు, ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 21, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 21, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 21 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశులకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 21, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025 (Pixabay)
    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారు ఆసక్తిగా నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఆలోచనలను మార్పిడి చేసుకోవడానికి మరియు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి ఇతరులతో మాట్లాడండి.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు చుట్టూ వున్న వ్యక్తులతో సరదాగా సంతోషంగా సమయాన్ని గౌడుపుతారు. సంబంధాలు మరియు చర్యలలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి.

    మిథున రాశి:రాశి వారు చిన్న విరామాలతో సృజనాత్మకతను పెంచుకోవచ్చు. ఆశ్చర్యపోయే మీ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించండి. అదే పనిగా పనులు చేస్తూ ఉంటే అలసిపోతారు. కాబట్టి ఎంత పని వున్నా కూడా విరామాలు తీసుకోండి.

    కర్కాటకు రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు విలువలకు కట్టుబడి ఉండాలి. మీరు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. సమస్యలను పురోగతిగా మార్చవచ్చు. ఈ రోజు మీ భావోద్వేగాలు లోతుగా ఉన్నాయి, ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మీకు స్పష్టమైన సంకేతాలను ఇస్తాయి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారికి పని పట్ల స్పష్టత మరియు ప్రశాంతమైన మనస్సు ఉంటుంది. పెద్ద లక్ష్యాలను చిన్న దశలుగా విభజించడం ద్వారా, మీరు స్థిరమైన పురోగతిని సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం మరియు అంకితభావంతో ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి క్రమశిక్షణతో ఉండండి.

    కన్య రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమ జీవితంలో నిజాయితీ చూపించండి. ఆఫీసులో కొత్త పనులు చేస్తారు, ఇది కెరీర్ పురోభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. ఉత్తేజకరమైన, ప్రకాశవంతమైన అవకాశాలను పొందుతారు. ఇతరులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి వచ్చే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి.

    తులా రాశి: ఈరోజు మీ హృదయాన్ని విశ్వసించండి. భావోద్వేగ పెరుగుదల మరియు స్వీయ-అవగాహనకు మిమ్మల్ని నడిపించే సందేశాలపై శ్రద్ధ వహించండి. ఈ రోజు మీరు ఆశయం, సహనం యొక్క సమతుల్యతను పాటిస్తారు.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు మీ నిర్ణయాన్ని విశ్వసించండి. ఈ రోజు మీరు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలను కొనసాగించడానికి శక్తివంతంగా ఉంటారు. మీరు ఏకాగ్రతతో ఉండటం వల్ల చిన్న చర్యలు విజయాన్ని కలిగిస్తాయి.

    మకర రాశి: ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి మరియు కొత్త మార్గాలను అన్వేషించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మీ మనస్సు సృజనాత్మక ఆలోచనలతో నిండి ఉంటుంది. స్నేహితులతో మాట్లాడటం లేదా గ్రూపులో చేరడం కొత్త ఆలోచనలను చూపిస్తుంది.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు కుంభ రాశి వారు సులభమైన ప్రయోగాలతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. మీ ఉత్సుకతను విశ్వసించండి. ఈ రోజు ఆసక్తికరమైన మరియు ఉత్తేజకరమైన అవకాశాలకు దారి తీస్తుంది. ఉత్సాహం, ఉత్సుకత మీ మనస్సును కొత్త ఆలోచనలతో నింపుతాయి.

    మీన రాశి: ఈరోజు తెలివైన పెట్టుబడులలో డబ్బును ఉపయోగించండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ప్రేమలో సంతోషంగా ఉండండి. ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించండి. కార్యాలయంలో వృత్తిపరమైన దృక్పథం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేయస్సు ఉంటుంది, కానీ ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు, ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది!
