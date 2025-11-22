Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారిని అదృష్టం వరిస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు!

    రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 22, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 22, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశులకు నవంబర్ 22 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 22, 2025 న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025 (Pixabay)
    రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025 (Pixabay)

    మేష రాశి - ఈరోజు మీకు కష్టపడి పనిచేయడం మరియు అవకాశాలు రెండింటినీ తెస్తుంది. చాలా రోజులు నిలిచిపోయిన ఏ పని అయినా ముందుకు సాగడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకి గుర్తింపు వస్తుంది. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. తొందరపడి ఖర్చు పెట్టవద్దు. ఈ రోజు సంబంధాల్లో బహిరంగంగా మాట్లాడటం మంచిది, లేనిపక్షంలో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు.

    వృషభ రాశి - పని వేగం కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటుంది. కానీ మీ సహనం మీ బలం. ఈ రోజు కుటుంబంలో శాంతి, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది, ఇది మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. మీరు ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలని అనిపిస్తుంది, కానీ బడ్జెట్ ఆధారంగా నిర్ణయించుకోండి. సంబంధంలో మీరు మీ భాగస్వామి నుండి మద్దతు పొందుతారు.

    మిథున రాశి- ఈ రోజు మిథున రాశి వారి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ప్రకాశిస్తాయి. మీ స్వరం ఆఫీసులో వినిపిస్తుంది మరియు ఆమోదించబడుతుంది. కొత్త వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు అత్యవసర పని కోసం బయటకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. స్నేహితులు లేదా తోబుట్టువులు దేనితోనైనా సహాయం కోసం అడగవచ్చు. ఈ రోజు మీరు ప్రతిదీ కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు.

    కర్కాటక రాశి - మానసిక స్థితి కొంచెం భావోద్వేగానికి గురికావచ్చు కానీ మీ దృష్టి పనిలో ఉంటుంది. డబ్బు పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. కుటుంబంలో ఎవరితోనైనా ఓపెన్ హార్ట్ తో మాట్లాడే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంలో తేలికపాటి అలసట లేదా తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. నీరు, విశ్రాంతి చాలా అవసరం.

    సింహ రాశి - విశ్వాసం ఈరోజు మీ అతిపెద్ద బలం. పని వద్ద నాయకత్వం చూపించడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రజలు మీ నిర్ణయాలను అంగీకరిస్తారు. ఉద్యోగంలో పెద్ద బాధ్యత వహించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. పాత పరిచయస్తుడి నుండి శుభవార్త వస్తుంది.

    కన్య రాశి- ఈరోజు కన్య రాశి వారికి బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ మీరు దానిని బలంగా నెరవేరుస్తారు. మీ పనితో బాస్ సంతోషంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో ఏదైనా చిన్న డిమాండ్ ని మీరు సంతృప్తి పరచవచ్చు, ఇది వాతావరణాన్ని చక్కగా ఉంచుతుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కానీ అవసరమైన వస్తువులపై మాత్రమే ఖర్చు చేస్తారు.

    తులా రాశి - ఈ రోజు మీరు మరింత బిజీగా ఉంటారు మరియు కొన్నిసార్లు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. చిన్న విషయాలపై ఒత్తిడి చేయవద్దు. ఈ రోజు మీరు ప్రతిదీ చూసుకుంటారు. ఏదైనా డాక్యుమెంట్లు లేదా అవసరమైన పేపర్ వర్క్ లో ప్రయోజనం ఉంటుంది. సాయంత్రం విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

    వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు, కెరీర్లలో ఉండచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఈ రోజు మంచిది. ఒక సమావేశం లేదా సంభాషణ గొప్ప ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ రోజు సంబంధాల్లో నిజాయితీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మనస్సు తేలికగా, సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది పనులను హటాత్తుగా తేలికగా పూర్తి చేయవచ్చు. మీరు ఒకరి నుండి తీసుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు లేదా క్రొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. సంబంధాలలో ప్రేమ, అవగాహన పెరుగుతాయి. రోజు చివరిలో, కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి - ఈ రోజు మీ మనస్సు అనేక విషయాల పట్ల సున్నితంగా ఉంటుంది, కాబట్టి భావోద్వేగాలకు దూరంగా ఉండండి. కెరీర్, డబ్బు సరైన దిశలో వెళ్తున్నాయి. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పాత స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులతో మాట్లాడవచ్చు, ఇది మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి - ఈరోజు కుంభ రాశి వారితో శక్తి మరియు వేగం రెండూ ఉన్నాయి. ఈ రోజు మీరు ఏ పనిని ప్రారంభించినా, అది చాలా వేగాన్ని చూస్తుంది. ఈ రోజు విద్యార్థులకు చాలా మంచి రోజు. మీరు చాలా కష్టమైన విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ప్రయాణించడానికి లేదా బయటకు వెళ్లడానికి ప్రణాళిక ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది.

    మీన రాశి- ఈ రోజు మీ పని సకాలంలో పూర్తవుతుంది. తెలివైన వ్యక్తి సలహా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కుటుంబం మరియు ప్రేమికుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. తక్కువ ఖర్చులుంటాయి, అయితే ఎక్కువగా ముఖ్యమైన పనులపై ఖర్చులు ఉంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత క్రమేపీ పెరుగుతుంది.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారిని అదృష్టం వరిస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 22 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారిని అదృష్టం వరిస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes