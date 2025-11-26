Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 26 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది, ముఖ్యమైన పనిని పూర్తి చేస్తారు!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. నవంబర్ 26, 2025 న ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 26, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 26 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 26 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 26, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 26 నవంబర్ 2025
    మేష రాశి- ఈరోజు కష్టపడి పని చేస్తారు. పురోగతి ఉంటుంది. చాలా రోజులుగా మీరు పూర్తి చేయలేని పనులు ఈ రోజు ఊపందుకుంటాయి. ఆఫీసులో మీ మాటలకు విలువ ఇవ్వబడుతుంది మరియు ప్రజలు మీ కృషిని గుర్తిస్తారు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి. గుర్తుంచుకోండి కోపం ఈ రోజు మీ శత్రువు కావచ్చు. మీరు సంయమనం పాటించినట్లయితే, రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి- వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు డబ్బు, పని రెండింటిలోనూ ఉపశమనం కలిగించబోతోంది. మీరు పాత స్నేహితుడు, బంధువు లేదా సహోద్యోగి నుండి ఊహించని సహాయం పొందవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. ఈరోజు ముఖ్యమైన పనిని పూర్తి చేస్తారు. డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయండి.

    మిథున రాశి- నేడు మిథున రాశి వ్యక్తులకు అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీ మాటలు నేరుగా ప్రజలకు చేరుతాయి. దాని ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. మీడియా, రైటింగ్, రిపోర్టింగ్, సోషల్ మీడియా లేదా సంభాషణ ఆధారిత పనిలో పనిచేసే వ్యక్తులకు ఈ రోజు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ అభిప్రాయం ఒక సమావేశంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు స్నేహితుల నుండి ప్రశంసలు కూడా వినవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి- రోజు కొద్దిగా భావోద్వేగంతో ప్రారంభం కావచ్చు, కానీ మొత్తం మీద రోజు బాగా గడుస్తుంది. మీరు మీ కుటుంబం నుండి బలం, భావోద్వేగ మద్దతును పొందుతారు. పాత పని లేదా సమస్యకు అకస్మాత్తుగా పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు. కాస్త అలసటగా లేదా బలహీనంగా అనిపిస్తుంది, కాబట్టి నీరు త్రాగుతూ ఉండండి. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం తీసుకోండి. సంబంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.

    సింహ రాశి- ఈ రోజు సింహ రాశి వారు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటారు. మీరు ఏ పనిని చేపట్టినా అది బాగా పూర్తవుతుంది. ఆఫీసులో మీ కృషి ప్రశంసించబడుతుంది మరియు మీరు సీనియర్ నుండి మంచి ప్రతిస్పందనను పొందవచ్చు. నిలిచిపోయిన పని లేదా అవకాశం వైపు ఒక కొత్త మార్గం తెరుచుకుంటుంది. సాయంత్రం శుభవార్త వింటారు.

    కన్య రాశి- ఈ రోజు బాధ్యతల ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే మీరు దానిని తేలికగా నెరవేరుస్తారు. కుటుంబం లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ఏ విషయంలోనైనా మీరు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. పనిలో స్థిరత్వం, పురోగతి రెండూ ఉంటాయి. ఏదైనా ముఖ్యమైన పత్రాల పనిని ఈ రోజు పూర్తి చేయవచ్చు. ప్రజల్లో విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.

    తుల రాశి - మీ ఎక్కువ పని ఉండవచ్చు, కానీ మీరు దానిని అత్యుత్తమంగా నిర్వహిస్తారు. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల కలిగే ఫలాలను మీరు నేరుగా చూస్తారు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి, కాబట్టి సమతుల్యత అవసరం. ఒక యాత్రను ప్లాన్ చేయవచ్చు లేదా బయటకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. పాత పరిచయస్తుడిని కలవడం కూడా సాధ్యమే.

    వృశ్చిక రాశి - ఈరోజు మీకు స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. టీమ్ వర్క్ లో మీ పనితీరు బలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో గొప్ప ప్రయోజనాలను అందించగల కొత్త ఆలోచన మనస్సులోనికి వస్తుంది. రోజు తేలికగా, సరళంగా మరియు ఉత్పాదకంగా ఉంటుంది. సంభాషణలో సంతులనాన్ని ఉంచండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా చేయవద్దు.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు సంబంధాలు మరియు భాగస్వామ్యాలకు చాలా మంచిది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా భాగస్వామి నుండి మద్దతు పొందుతారు. పనిలో మెరుగుదల ఉంటుంది అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తి యొక్క సలహా ఈ రోజు మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పాత వివాదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు.

    మకర రాశి- మకర రాశి వారికి పనిలో దృష్టి పెరుగుతుంది. మీరు విషయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకుంటారు. మానసికంగా కొంచెం అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ మీ ప్రయత్నాలు సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పాత కేసును పునఃపరిశీలించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి- ఈ రోజు మీలో కొత్త శక్తి మరియు కొత్త ఆలోచనలు ఉత్పన్నమవుతాయి. కొత్త పని లేదా ప్లాన్ ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది, పనులు వేగంగా జరుగుతాయి. ట్రిప్ వేస్తారు. మీ మనస్సు ఓపెన్ గా ఉంటుంది, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

    మీన రాశి – మీన రాశి వ్యక్తులకు నేడు మనస్సు కాస్తంత పరధ్యానంలో ఉంటుంది. కళకు సంబంధించిన వ్యక్తులు మంచి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. దేని గురించి అతిగా ఆలోచించవద్దు. నిద్ర, ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. చిన్న ట్రిప్పులు వేస్తారు.

