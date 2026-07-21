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    నేటి రాశి ఫలాలు: మంగళవారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

    నేటి రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ఆరోగ్యం, విద్య, ప్రేమ, గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో పూర్తి వివరాలు చదవండి.

    Published on: Jul 21, 2026, 04:00:04 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వారంలో ప్రతి రోజూ గ్రహాల గమనం మారుతుంటుంది. ముఖ్యంగా మంగళవారం హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం హిందూ సంప్రదాయంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆంజనేయ అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలో భయాలు, అనారోగ్య సమస్యలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం నేటి రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏ రాశి వారికి నేడు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు: మంగళవారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
    నేటి రాశి ఫలాలు: మంగళవారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

    12 రాశుల సమగ్ర ఫలితాలు

    మేష రాశి

    మీలో ఉత్సాహం నిండుగా ఉంటుంది. ఆచరణాత్మక పనుల పట్ల మీ దృష్టి మళ్లుతుంది. మనసులోని గందరగోళాన్ని తొలగించేలా కొన్ని ఆహ్లాదకరమైన చర్చలు జరుగుతాయి. పెద్ద లక్ష్యాల కంటే చిన్న లక్ష్యాలపై ఫోకస్ పెట్టడం మంచిది. ఎవరైనా సహాయం ముందుకు వస్తే మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించండి. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి ప్రేమపూర్వక మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    వృషభ రాశి

    ఎల్లప్పుడూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు మీ మనసును తెరిచి ఉంచండి. ప్రతిరోజూ ఎదురయ్యే మనుషుల నుంచి ఏదో ఒక పాఠం నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. చిన్నచిన్న విజయాలు మీ ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కీలకమైన విషయాల్లో స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, వృత్తిపరంగానూ తదుపరి అడుగులు వేసేందుకు సరైన మార్గం దొరుకుతుంది.

    మిథున రాశి

    పరిస్థితులను సులభంగా మార్చుకోవడానికి మీ మాటలను, ఆలోచనలను చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి. అలాగే ఎదుటివారు చెప్పేది కూడా ఓపికగా వినండి. చిన్న చిన్న విషయాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం, ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ద్వారా పనులు సజావుగా సాగుతాయి.

    కర్కాటక రాశి

    ఏ విషయంలోనైనా సరే స్పష్టత లేకపోతే ఇతరుల సహాయం కోరడానికి వెనుకాడకండి. మీ చక్కటి మాటతీరుతో కొత్త స్నేహితులను సంపాదించుకుంటారు. సంభాషణలను ఉల్లాసంగా, ఆనందంగా ఉంచేందుకు సరదా ప్రశ్నలు వేయడం, చిన్నపాటి విషయాలను పంచుకోవడం చేయండి.

    సింహ రాశి

    ఏ పనైనా సగానికి ఆపకుండా నెమ్మదిగా, అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లండి. ఒకే సమయంలో రకరకాల పనులు చేపట్టకుండా ఒకసారికి ఒకే పనిపై దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు చిన్న చిన్న టాస్క్‌లపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. వారి విలువైన సలహాలు మీ దినచర్యను మరింత సులభతరం చేస్తాయి.

    కన్య రాశి

    నేడు ఒకేసారి అనేక పనులు ప్రారంభించి ఇబ్బంది పడకండి. పనుల మధ్యలో కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడటం ద్వారా సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాదు, జీవితంలో ముందుకు వెళ్లేందుకు కొత్త దారులు ఏర్పడతాయి.

    తులా రాశి

    మీరు నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉంటారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా చిన్న చిన్న విజయాలను చూస్తారు. ఇటు కుటుంబంలోనూ, అటు పని ప్రదేశంలోనూ ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇతరులలో మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి. ఈ ప్రవర్తన మీకు మనశ్శాంతిని, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలమే నేడు మీకు మార్గదర్శకం అవుతుంది. మీ మనసులోని భావాలను ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా సులభమైన పదాలతో వివరించండి. అవతలి వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు చిన్నపాటి సృజనాత్మక ప్రయత్నాలు చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి

    మీ స్వభావంలో ఉండే దయగుణం నేటి రోజును ఎంతో ఆనందంగా మారుస్తుంది. మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంచుకోండి. ఫలితాల కోసం ఆరాటపడకుండా నెమ్మదిగా సాగే ప్రగతిని నమ్మండి. నిరంతర ప్రయత్నమే మీకు మంచి ఫలితాలను, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

    మకర రాశి

    నేడు అంతా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ఎవరైనా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తే దానిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించండి. ఇంటి వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆలోచించి అడుగు వేస్తే పనుల్లో వేగం పుడుతుంది.

    కుంభ రాశి

    మనసులో ఎంతో ప్రశాంతతను అనుభవిస్తారు. చిన్న చిన్న విషయాలపై మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ బంధాలను, వృత్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి ఇది సరైన సమయం. స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన సహకారం అందుతుంది. మీ లక్ష్యాలపై మరోసారి దృష్టి పెట్టేందుకు నేడు అనుకూలంగా ఉంది.

    మీన రాశి

    నేడు మీ మేధస్సు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీ మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మీ ఆలోచనలను తోటివారితో పంచుకోండి. అందరితోనూ స్నేహంగా మెదులుతూ ఆసక్తికరమైన విషయాలు చర్చించండి. చిన్నపాటి ప్రయోగాలు చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. పనులన్నీ పూర్తయ్యాక మనసారా విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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