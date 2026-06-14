Detailed Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు: జూన్ 14.. ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? ఎవరికి సమస్యలో తెలుసుకోండి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆదివారం సూర్యభగవానుడికి ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజున సూర్యోపాసన, ఆదిత్య హృదయం పారాయణం లేదా సూర్యనమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని విశ్వసిస్తారు.
ప్రతి ఆదివారం సూర్యోపాసన చేయడం వల్ల వ్యక్తిగత గౌరవం, సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. గ్రహాల అనుకూలత, ప్రతికూలతల ఆధారంగా జూన్ 14న ఏ రాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో, ఎవరికి శుభ సమయం నడుస్తుందో ఇక్కడ చూడండి.
మేష రాశి: విద్యార్థులకు, కళా రంగానికి చెందిన వారికి ఈ రోజు కలసివస్తుంది. రచయితలు, కవులు తమ రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది, కానీ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాలకు లోనుకాకండి. వ్యాపారం లాభసాటిగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశికి ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే రోజు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథున రాశి: మనసులో సానుకూల ఆలోచనలు ఉంటాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి. ప్రేమ, సంతాన విషయంలో కొంత దూరం పాటించడం మంచిది. వ్యాపార లావాదేవీలు సాఫీగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం ఆనందంగా గడుస్తుంది.
సింహ రాశి: ఈ రోజు అడుగు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. పరిస్థితులు ఆశించిన స్థాయిలో లేవు, కాబట్టి అనవసరమైన రిస్కులు తీసుకోవద్దు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారంలో ఏకాగ్రత అవసరం.
కన్య రాశి: కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, స్థిరాస్తులు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృత్తిలో లాభాలు అందుతాయి.
తుల రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. ప్రభుత్వ పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు సానుకూలమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం, వ్యాపారం రెండూ బాగుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి: పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. జ్ఞానం, పరిణతి పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం. ప్రేమ, సంతాన సంబంధిత విషయాల్లో మార్పులు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల ద్వారా ధనలాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృత్తి పరంగా లాభదాయకమైన రోజు.
మకర రాశి: మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆలోచనల కంటే పనులపై దృష్టి పెట్టండి. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. వ్యాపారం బలోపేతం అవుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంటుంది.
మీన రాశి: జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆఫీసు పని ఒత్తిడి లేకుండా హాయిగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ.. ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ సానుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More