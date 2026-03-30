    నేడు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చెక్ చేసుకున్నారా?

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వర్ణించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మార్చి 30, 2026 న ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకోండి. ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 30, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 30, 2026న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 30, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్రం ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటాయో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి - ఈరోజు మీకు మంచి రోజు. ఉదయం నుంచి పనులు వేగంగా జరుగుతాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ రోజు ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. పని చేసే వారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీరు కార్యాలయంలో ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ఇంటి వాతావరణం కూడా సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది.

    వృషభ రాశి- ఈ రోజు మీరు కాస్త ఓపికగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తర్వాత ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే రోజు ముగిసే సమయానికి పనులు బాగుంటాయి. కుటుంబంలోని సభ్యుడితో ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చ ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే సంకేతాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయండి.

    మిథున రాశి- మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మంచిది. మీరు పనిలో కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. మీరు ఒక కొత్త పనిని ప్రారంభించాలనుకుంటే, సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో తేలికపాటి వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు పాత స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడితో మాట్లాడవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి - నేడు కుటుంబంలో ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండవచ్చు. మనసు కాస్త భావోద్వేగానికి గురై ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో బాధ్యత పెరుగుతుంది, కానీ మీ కృషి ఫలిస్తుంది. డబ్బు గురించి ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించండి. సాయంత్రానికి పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    సింహ రాశి - ఈ రోజు మీకు ఉపశమనం మరియు విజయం రెండింటినీ తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు పొందుతారు. కొన్ని పాత పనుల్లో విజయం సాధించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఏదైనా శుభవార్తతో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది.

    కన్య రాశి - పని పరంగా కన్య రాశి వ్యక్తులకు ఈ రోజు మంచిగా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేయడం యొక్క ప్రభావం ఉద్యోగంలో కనిపిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది. పాత పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

    తులా రాశి - ఈ రోజు తులా రాశి వారికి కాస్త కష్టమైన రోజు. ఎక్కువ పని ఉంటుంది, కానీ ఇది మంచి ఫలితాలను కూడా ఇస్తుంది. విద్యార్థులకు సమయం సరైనది. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత గురించి చర్చ ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతారు. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    ధనుస్సు రాశి - ఈ రోజు సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. పనిలో సమతుల్యత ఉంటుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత దక్కించుకోవచ్చు. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మధురంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్‌పై శ్రద్ధ వహించండి.

    మకర రాశి - ఈరోజు బిజీగా ఉండే రోజు. పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే మీరు దానిని బాగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సాయంత్రం కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనిపిస్తుంది.

    కుంభ రాశి - ఈ రోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. చాలా కాలంగా పూర్తి చేయడానికి ఎదురుచూస్తున్న పనులు నేడు పురోగమించవచ్చు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఊరట వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు.

    మీన రాశి - ఈ రోజు మీన రాశికి ఉపశమనం కలిగించే రోజు. నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారం క్రమేపీ మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మనస్సు కూడా తేలికగా అనిపిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

