    నేడు ఓ రాశి వారు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మార్చి 29, 2026న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 29, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 29, 2026న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 29, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి. ఏ రాశి వారు ఇబ్బందుల్లో ఉండవచ్చో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మంచిగా ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు, అయితే క్రమేపీ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారు ముఖ్యమైన పనిలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. ఒక ఫైల్ లేదా ప్రాజెక్ట్ చాలా కాలంగా నిలిచిపోతే, అది నేడు పురోగమిస్తుంది. ఇంట్లో వాతావరణం కూడా మెరుగుపడుతుంది. డబ్బు పరంగా ఉపశమనం సంకేతాలు ఉన్నాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణ రోజు. పనికి తొందరపడవద్దు. ఆఫీసులో దేని గురించి అయినా చర్చ జరగవచ్చు. వ్యాపారం చేసేవారు చిన్న కానీ అవసరమైన లాభాలను పొందవచ్చు. కుటుంబంలోని సభ్యుడు చెప్పేది సీరియస్‌గా వినడం మంచిది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయండి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మంచిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ కొన్ని కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. పాత పరిచయస్తుడిని సంప్రదించవచ్చు, ఇది మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం మృదువుగా, సాధారణంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక కొత్త ప్లాన్‌పై పనిచేయడం ప్రారంభించాలనుకుంటే, సమయం సరైనది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త భావోద్వేగభరితంగా ఉంటుంది. ఇల్లు, కుటుంబ విషయాలలో సమయాన్ని గడపవచ్చు. ఆఫీసులో పని పెరగవచ్చు, అయితే మీరు దానిని నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు ఆర్థిక విషయాలలో ఏదైనా ప్రధాన నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడం మంచిది. సాయంత్రం నాటికి మనస్సు కాంతివంతంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి మంచి రోజు. ఉద్యోగంలో మీ కృషిని గమనించవచ్చు. సీనియర్ అధికారులు మీ మాట వినవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని శుభవార్తలతో రోజు మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వ్యక్తులు ఈ రోజు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. చాలా కాలంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పని ఈ రోజు విజయవంతం అవుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి రోజు. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై సంభాషణ ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అలసట చెందవచ్చు.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు తులా రాశి వ్యక్తులకు సమతుల్యతను కాపాడుకునే రోజు. పని వద్ద పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యతను నెరవేర్చే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు జీవిత భాగస్వామి మద్దతు ఇస్తారు. డబ్బు పరంగా ఉపశమనం ఉంటుంది, కానీ అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించాలి.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు బిజీగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత పొందే సూచనలు కనిపిస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల వల్ల వ్యాపారవేత్తలు ప్రయోజనం పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మీరు భావిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశిలో ఉండే వారికి అదృష్టం ఉంటుంది. ఒక కొత్త పని లేదా ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంచిదిగా పరిగణించవచ్చు. ప్రయాణానికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈరోజు పని పరంగా మంచి రోజు. మీ కష్టపడి పనిచేయడం యొక్క ప్రభావం ఆఫీసులో కనిపిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశికి ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో కూడా పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఖర్చులపై కొంత నియంత్రణ కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీన రాశి వారికి ఉపశమనం కలిగించే రోజు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ లాభం సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మనస్సు కూడా మునుపటి కంటే ఈ రోజు మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

