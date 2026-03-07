Edit Profile
    ఈరోజు ఓ రాశి వారు కుటుంబంతో సమయం గడిపితే మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.. ఆరోగ్యం విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు!

    రాశి ఫలాలు 07 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 07 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 07, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 7 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 7, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 07 మార్చి 2026
    రాశి ఫలాలు 07 మార్చి 2026

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేషరాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణ రోజు. పనిలో కాస్తంత హడావిడి ఉండవచ్చు, కానీ క్రమేపీ పని పూర్తవుతుంది. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, కాబట్టి మీ పనిపై పూర్తి శ్రద్ధ వహించండి. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాబట్టి వృథా ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి రోజు. మీరు పనిలో మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. కష్టపడి పనిచేయడం ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి బాగుంటుంది మరియు కొంతమంది డబ్బును కూడా పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. సంబంధాలలో అవగాహనను కొనసాగించడం ద్వారా వాతావరణం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా ఈ రోజు మంచి రోజు. ఆఫీసులో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. మీరు కొత్త బాధ్యతలను కూడా పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కొన్ని పాత పనులు పూర్తయిన తర్వాత ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. మీ ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి మంచి రోజు కావచ్చు. కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కొంతమంది కొత్త బాధ్యతలను కూడా పొందవచ్చు. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు ఈరోజు పనిలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో దేని గురించి అయినా టెన్షన్ ఉండవచ్చు, అందువల్ల సహనంగా ఉండండి. డబ్బు పరంగా వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంతో సంభాషించడం ద్వారా అనేక సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఉండండి.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రోజు కన్యా రాశి వ్యక్తులకు కాస్త కష్టమైన రోజు. పనిలో స్వల్పంగా బిజీగా ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత దక్కించుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు పాత స్నేహితుడిని కూడా కలవవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు తులా రాశి వారికి మంచి రోజు. సహకారంతో పనిని తేలికగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత దక్కించుకోవచ్చు. సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఆర్థిక విషయాల్లో వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు కొంచెం ఆసక్తికరమైన రోజు. ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. పని వద్ద పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. కుటుంబంతో మాట్లాడటం ద్వారా చాలా విషయాలను స్పష్టం చేయవచ్చు. సంబంధాలలో అవగాహన కలిగి ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారికి బిజీగా ఉండే రోజు. మీరు పనిలో మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి రావచ్చు, అయితే ఇది లాభదాయకంగా కూడా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. డబ్బు పరంగా తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు మకర రాశి వారికి మంచి రోజు. మీరు పనిలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఒకవేళ మీరు కొత్త పనిని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే, మీరు దానిపై పని చేయడం ప్రారంభించవచ్చు. సంబంధాలలో మాధుర్యం కొనసాగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా పరిస్థితి బాగుండే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాల్లో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది. పని పరంగా రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మీకు అలసట అనిపించవచ్చు.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీన రాశి వ్యక్తులకు ఒక సాధారణ మరియు సమతుల్య రోజు. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆఫీసులో సపోర్ట్ పొందడం ద్వారా పనిని సులభతరం చేయవచ్చు. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు ఓ రాశి వారు కుటుంబంతో సమయం గడిపితే మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.. ఆరోగ్యం విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు!
