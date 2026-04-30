రాశి ఫలాలు ఏప్రిల్ 30: ఈ రాశుల వారికి విష్ణుమూర్తి కటాక్షం.. మీకు ఎలా ఉందో చూసుకోండి!
Today Horoscope: ఏప్రిల్ 30, గురువారం నాటి మీ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశులకు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతోంది? శ్రీమన్నారాయణుడి అనుగ్రహం ఏ రాశులపై మెండుగా ఉందో పూర్తి కథనంలో చదవండి.
Today Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన దైనందిన జీవితాన్ని శాసిస్తాయి. ఏప్రిల్ 30వ తేదీ గురువారం కావడంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఈ రోజుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం గురువారం 'శ్రీమన్నారాయణుడి'కి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే సుఖసంతోషాలతో పాటు సంపద పెరుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. మరి ఈ పవిత్రమైన రోజున ఏయే రాశుల జాతకం ఎలా ఉంది? ఎవరికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు విశ్లేషణాత్మకంగా చూద్దాం.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈ రాశి వారు ఈరోజు బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ముఖ్యంగా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త అడుగులు వేస్తారు. కార్యాలయాల్లో మీ నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో ఉండండి.
వృషభ రాశి:
వృత్తిపరంగా మీరు ఆశించిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనా, వాటిని సమయస్ఫూర్తితో ఎదుర్కోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో పెద్దగా ఆందోళన అవసరం లేకపోయినా, ఆహార నియమాలు పాటించడం ఉత్తమం.
మిథున రాశి:
అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లేందుకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల నుంచి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే సవాళ్లను చాకచక్యంగా డీల్ చేయాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభిస్తాయి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా దరిచేరవు. భాగస్వామితో అవగాహన పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి:
భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. మనస్పర్థలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. పని పట్ల మీ నిబద్ధత మంచి పేరు తెచ్చిపెడుతుంది. అయితే, ఈరోజు ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
కన్య రాశి:
నేడు కన్య రాశి వారికి వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత సాధిస్తారు. పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే, ఆర్థికంగా స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. బయట ఫుడ్ తినే విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం, లేదంటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
ఈరోజు మీకు అహం వల్ల ఇబ్బందులు కలగొచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రేమ బంధంలో అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి మెలగాలి. ఆఫీసు పనుల్లో మరింత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ధన సంబంధిత ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి:
పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఒత్తిడిని మీ వ్యక్తిగత జీవితంపై పడకుండా చూసుకోండి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం మర్చిపోవద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
నేడు ధను రాశి వారి పాత సమస్యలు తొలగిపోయి మీ ప్రేమ జీవితం కళకళలాడుతుంది. వృత్తిపరంగా వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆర్థిక స్థితిగతులు బాగుంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మకర రాశి:
కార్యాలయంలో ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్కు మేలు చేస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ఉద్యోగంలో కీలక పనులు పూర్తి చేస్తారు. భాగస్వామికి తగినంత సమయం ఇస్తారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఉన్నతాధికారుల అంచనాలను అందుకునేలా మీ పనితీరు ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ప్రేమ సంబంధాల్లో సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి ఆవేశపడకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించండి. ఆఫీసులో మీ ప్రవర్తనే మీకు శ్రీరామరక్ష. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More