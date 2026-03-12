నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది.. పిల్లల వైపు నుండి శుభవార్త పొందవచ్చు!
రాశి ఫలాలు 12 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 12 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 12, గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. పంచాంగం ప్రకారం గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జ్ఞానం లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు మార్చి 12 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 12న ఏ రాశులకు మేలు చేస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశికి సమయం ఇప్పటికీ ప్రత్యేకమైనది. ఈ సమయంలో మీరు కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సమయంలో మీరు ఉద్యోగం కారణంగా విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావొచ్చు లేదా ఉద్యోగంలో మార్పుతో మీరు కుటుంబానికి దూరంగా వేరే ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు. ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారు విద్య, మేధోపరమైన పనులపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు తమ పనిని నిజాయితీగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో చేయాలి. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం కూడా పెరగవచ్చు. వ్యాపారంలో మరింత హడావిడి ఉంటుంది. లాభాలు కూడా రావచ్చు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారి జీవితంలో బాధ్యతలు పెరిగే అనేక సందర్భాలు వస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు మీ భావోద్వేగాలను కూడా నియంత్రించుకోవాలి. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ సంయమనం కలిగి ఉండండి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. డబ్బు నష్టం జరిగే సంకేతాలు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో మీరు వ్యాపారం, ఆరోగ్యం రెండింటిపై దృష్టి పెట్టాలి. తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం కూడా కొన్ని సమస్యలను కలిగించవచ్చు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. మీరు మీ పిల్లల వైపు నుండి శుభవార్త పొందవచ్చు.
కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి ఈ సమయంలో వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. బీపీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. బీపీ తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కానీ భయపడకండి, వెంటనే వైద్యుడిని చూడండి. ఈ రోజు వ్యాపారం బాగుంటుంది.
తులా రాశి:
తులా రాశికి మానసిక పరిస్థితి కలవరపెడుతుంది. మీరు చాలా తక్కువగా అనుభూతి చెందుతారు. ఆరోగ్యం మధ్యమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం కూడా మధ్యమంగా ఉంటుంది. మొత్తంమీద, మీరు ఈ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ సమయం వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో మీకు ప్రత్యేకమైనది. మీరు మీ భాగస్వామితో సహా అన్ని విధాలుగా మద్దతు చూపించాలి. మీ వ్యక్తిగత జీవితం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఉద్యోగంలో కూడా సమస్యలు ఉండవచ్చు. ప్రేమ విషయంలో కూడా బాగుంటుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు అధిక ఖర్చు కారణంగా కలత చెందవచ్చు, కానీ ఇది మీ జీవితంపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. ఇంట్లో జీవిత భాగస్వామితో గొడవ జరిగినట్లుగా సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం మీకు సరైనవిగా ఉంటాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారి ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ మనస్సు ఇబ్బంది పడవచ్చు. నిరుత్సాహంగా అనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితం, వ్యాపారం బాగుంటాయి. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితం కూడా దాదాపుగా బాగుంది. మొత్తం మీద, మీరు ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.