    నేడు ఓ రాశి వారు చిన్న విషయాలకు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

    రాశి ఫలాలు 14 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 14 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 14, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 14న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 14, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరికి ఇబ్బందిని పెంచాయో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి:

    రోజు కాస్తంత బిజీగా ఉంటుంది. పని బాధ్యతలు అధికంగా ఉన్నట్లుగా అనిపించవచ్చు. మీరు ప్రతి పనిపై శ్రద్ధ వహిస్తే ప్రతిదీ బాగుంటుంది. పాత పనిని పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంటి వ్యక్తులతో సంభాషించడం వల్ల మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది, తక్కువ ఒత్తిడికి గురవుతుంది.

    వృషభ రాశి:

    పని మామూలు పద్ధతిలో కొనసాగుతుంది. క్రమేపీ కష్టపడి పని చేయడం వల్ల కలిగే ప్రభావం కనిపిస్తుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులతో పని గురించి మాట్లాడవచ్చు, ఇది మరింత ప్రయోజనం పొందుతుంది. ఖర్చు చేసేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించండి. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందవచ్చు.

    మిథున రాశి:

    మనస్సు కాస్తంత గందరగోళానికి గురవుతుంది. అనేక విషయాలు ఒకేసారి మనస్సు గుండా వెళ్తాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో అవసరమైన పనిని ముందుగా పూర్తి చేయడం మంచిది. మీరు పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడవచ్చు. రోజు రెండవ భాగంలో మీరు కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని అనిపించవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారి రోజు సాధారణంగా గడుస్తుంది. పనిలో కొద్దిపాటి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు, కానీ క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చిన్న విషయాలపై ఎక్కువగా ఆందోళన చెందకుండా ఉండటం మంచిది.

    సింహ రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. పని చేసే మనస్సు ఉంటుంది. మీరు కొత్త పని లేదా ప్రణాళిక గురించి ఆలోచించవచ్చు. మీరు కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటే విషయాలు క్రమేపీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సంభాషణ ఉండవచ్చు.

    కన్యా రాశి:

    కొన్ని పనులు ఊహించిన దాని కంటే కొంచెం ఆలస్యంగా పూర్తవుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో ఓపికగా ఉండటం అవసరం. చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంటి ప్రజల మద్దతు కొనసాగుతుంది.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి వారి రోజు బాగుంటుంది. కొన్ని పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి, మరి కొన్ని కొంత సమయం పట్టవచ్చు. పాత కేసును పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించడం విజయవంతం అవుతుంది. మిత్రులతో సంభాషణ బాగుంటుంది. సాయంత్రం కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని మీకు అనిపించవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు వృశ్చిక రాశి వారు కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో క్రమేపీ పురోగతిని చూడవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగవచ్చు. మనసులో నడుస్తున్న ఆందోళన కాస్త తక్కువగా అనిపించవచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మంచిగా ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించి సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం.

    ధనుస్సు రాశి:

    రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. పనిలో పెద్దగా ఒడుదుడుకులు ఉండవు. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఏదైనా విషయం రావచ్చు, దీనిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు.

    మకర రాశి:

    నేడు మకర రాశి వారికి పని బాధ్యతలు కాస్తంత ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు, కానీ క్రమేపీ ప్రతిదీ పరిష్కరించబడుతుంది. మీరు ఓపికగా పనిచేస్తే పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. మీరు మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.

    కుంభ రాశి:

    మనస్సు కొద్దిపాటి మార్పును కోరుకునట్లుగా అనిపించవచ్చు. మీరు క్రొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలని లేదా చేయాలని భావించవచ్చు. మిత్రులతో సంభాషణ బాగుంటుంది. పనిలో పరిస్థితి క్రమంగా క్లియర్ అవుతుంది. రోజు సాధారణ పద్ధతిలో గడిచిపోవచ్చు.

    మీన రాశి:

    భావోద్వేగాల కారణంగా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. మీరు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఆలోచిస్తే మంచి మార్గాన్ని కనుగొనవచ్చు. పనిలో పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు తేలికగా అనిపిస్తుంది.

    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారు చిన్న విషయాలకు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
