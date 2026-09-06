ఆదివారం ఈ రాశులకు అదృష్టం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమలో శుభ ఫలితాలు!
సెప్టెంబర్ 6, ఆదివారం రాశిఫలాలు: గ్రహ నక్షత్రాల గమనం ప్రకారం ద్వాదశ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. కొందరికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగంలో పురోగతి, కుటుంబ ఆనందం లభిస్తే, మరికొందరు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, సంబంధాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఆదివారం అనగానే దైవారాధనకు, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో సూర్య భగవానుడిని పూజించడం ద్వారా జీవితంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. గ్రహ నక్షత్రాల గమనం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ద్వాదశ రాశుల వారి ఫలితాలను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: మీ మనసులోని భావాలను ధైర్యంగా వ్యక్తపరచండి. ఆత్మవిశ్వాస లోపం మీపై ఆధిపత్యం చేయనివ్వకండి. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారికి త్వరలోనే ధనలాభం కలిగే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.
వృషభ రాశి: విదేశాలతో వ్యాపారం చేసేవారు లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాన్ని తెస్తాయి. మీలోని నిరాశ భాగస్వామిపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
మిథున రాశి: ఆఫీసులో పై అధికారుల ఒత్తిడి, కుటుంబంలో చిన్నపాటి కలహాలు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రియమైన వారితో సమయం గడపడం ద్వారా మనసుకు శాంతి దొరుకుతుంది.
కర్కాటక రాశి: బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. కుటుంబానికి తగిన సమయం కేటాయించలేకపోవడం వల్ల చిన్నపాటి మనస్పర్ధలు రావచ్చు.
సింహ రాశి: ఆహారపు అలవాట్లను నియంత్రించుకుంటూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి. స్నేహితులతో కలిసి ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసేవారు ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కాస్త బిజీగా ఉంటారు. జీవనశైలిలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థికంగా పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారు ఒత్తిడిని తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు రావడం వల్ల మీ ముఖంలో చిరునవ్వు వెల్లివిరుస్తుంది. కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా కెరీర్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి అందమైన సర్ప్రైజ్ లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: మీ జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. మీ వ్యక్తిత్వంతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల, ముఖ్యంగా తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల తగిన శ్రద్ధ వహించండి.
ధనుస్సు రాశి: ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఉదయాన్నే వ్యాయామంతో రోజును ప్రారంభించండి. మీ ముఖ్యమైన రహస్యాలను ఎవరితోనైనా పంచుకునే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి. ప్రేమ సంబంధాల్లో కొంత దూరం పాటించాల్సి రావచ్చు.
మకర రాశి: అనవసర వాదనలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. డబ్బు ఆదా చేయాలనే మీ ప్రయత్నాలకు కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, త్వరలోనే పరిస్థితులు మీ దారికి వస్తాయి. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల సలహాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు మార్గం సుగమమవుతుంది. అయితే కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు.
మీన రాశి: మీ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలా లేదా ప్రశాంతతను ఎంచుకోవాలా అనే సందిగ్ధత ఎదురుకావచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహా వల్ల విలువైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More