ఈ మూడు రాశుల వారికి ఆషాఢ మాసం ప్రమాదాలు, నష్టాలతో నిండినది.. మీ రాశి ఉందా?
ఆషాఢ మాసానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఈ మాసం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా జ్యోతిష్యపరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైన మాసంగా చెబుతారు. ఈ మాసంలో సంభవించే గ్రహ మార్పులు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో మార్పులను తీసుకువస్తాయి.
ఆషాఢ మాసంలో బుధ, శని , శుక్ర, గురు గ్రహాల వంటి ప్రధాన గ్రహాలన్నీ తమ స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ గ్రహ మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ప్రతికూల ఫలితాలను కూడా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఆషాఢ మాసంలో సమస్యలను చూసే రాశులు ఏంటో చూడండి.
వృషభ రాశి
ఆషాఢ మాసం వృషభ రాశి వారికి అంత మంచిది కాదు. ఈ మాసంలో సంభవించే గ్రహ మార్పులు వారి వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. మీరు చాలా వరకు ఊహించని సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఈ మాసంలోని ప్రతికూల పరిస్థితుల కారణంగా వృషభ రాశి వారు వివిధ రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు ఏర్పడవచ్చు. అభిప్రాయ భేదాలు, వాదనలు రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో కొంచెం ఓపికగా, ప్రశాంతంగా ఉంటూ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ పిల్లల గురించిన ఆందోళనలు పెరగవచ్చు. మొత్తమ్మీద తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సింహ రాశి
ఈ నెలలో సింహరాశి వారు కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ నెలలో తీసుకునే నిర్ణయాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే అది సంక్షోభాలను మరింత పెంచుతుంది. తరచుగా ఆర్థిక నష్టాలు, అనవసర ఖర్చులు, తక్కువ ఆదాయం, డబ్బు ఆదా చేయడం వంటి విషయాలలో ఆటంకాలు ఎదురవ్వచ్చు. మీ మాటలను ఇతరులు అపార్థం చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల వారు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత విషయాలను ఇతరులతో వీలైనంత వరకు పంచుకోకుండా ఉండటం మంచిది. మీ సహోద్యోగుల నుండి మీరు కొన్ని ప్రతికూల వ్యాఖ్యలను వినవలసి రావచ్చు. ఆర్థిక సంక్షోభం మరింత తీవ్రతరం కాకుండా నిరోధించడానికి అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ఆషాఢ మాసంలో గ్రహ సంచారాల కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారు కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ నెలలో మీరు డబ్బు విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడులలో ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఈ సమయంలో ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఎందుకంటే వారి ఆరోగ్యం కూడా ప్రమాదంలో ఉంది. అలాగే బంధువుల నుండి అకస్మాత్తుగా ఊహించని చెడు వార్తలు రావచ్చు. మీరు వ్యాపారంలో ఉన్నట్లయితే, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడం మానుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More