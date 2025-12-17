Edit Profile
    Mercury Transit: డిసెంబర్ 27 నుంచి బుధ సంచారంలో మార్పుతో కొన్ని రాశులకు స్వర్ణకాలం.. డబ్బు, సంతోషం ఇలా ఎన్నో!

    డిసెంబర్ 27 నుంచి బుధుడు తన దిశను మార్చుకుంటాడు. దక్షిణం వైపుకి పైనుంచి పోతున్నాడు బుధుడు. బుధుడు ఇలా దక్షిణం వైపు సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతుంది. మరి బుధుని సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి లాభాలు కలుగుతాయి? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 17, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశుల్లో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారు అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటే, కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటారు.

    Mercury Transit: డిసెంబర్ 27 నుంచి బుధ సంచారంతో మార్పు
    Mercury Transit: డిసెంబర్ 27 నుంచి బుధ సంచారంతో మార్పు

    మరికొన్ని రోజుల్లో బుధ సంచారం జరగబోతోంది. డిసెంబర్ 27 నుంచి బుధుడు తన దిశను మార్చుకుంటాడు. దక్షిణం వైపుకి పైనుంచి పోతున్నాడు బుధుడు. బుధుడు ఇలా దక్షిణం వైపు సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతుంది. మరి బుధుని సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి లాభాలు కలుగుతాయి? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు

    బుధుడు గ్రహాలకు రాజు. బుధుడు తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్, వ్యాపారం, జ్ఞానం, వాక్కు, చదువు మొదలైన వాటికి కారకుడు. బుధుడు ఎప్పుడైతే తన రాశిని మారుస్తాడో, అప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. మరో పది రోజుల్లో బుధుడు దక్షిణం వైపు పయనిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన ధన లాభం కలుగుతుంది. అదృష్టం కూడా కలిసి రాబోతుంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశులు మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    దక్షిణం వైపుకి బుధ సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి లాభాలు

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ సంచారం బాగా మేలు చేయబోతోంది. బుధుని సంచారంతో ఈ రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. వృత్తిపరంగా ఈ రాశి వారికి విజయాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. విద్యార్థులు చదువులో బాగా రాణిస్తారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా ఉంటాయి.

    2.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి బుధ సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. బుధ సంచారంలో మార్పు రావడంతో కన్యా రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. బంగారం, వెండి వంటి వాటిలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పెట్టుబడులు పెడితే విజయాన్ని పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆనందంగా ఉంటారు.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి డిసెంబర్ 27 నుంచి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు పెరగడంతో పాటు వ్యాపారంలో, ఉద్యోగంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెట్టుబడులు పెడితే కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.

