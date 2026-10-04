అక్టోబర్ 8 నుంచి వీరికి మారిపోనున్న లైఫ్.. లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్, ఊహించని లాభాలు!
గురు గ్రహ సంచారం అనేది జీవితంలోని వివిధ రంగాలను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన సంఘటన. అక్టోబర్ 8న గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాల్గవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సంచారం ఫలితంగా, కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన మార్పులను అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురు గ్రహానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది. గురు గ్రహం జ్ఞానం, విస్తరణ, అదృష్టం, ధర్మం, సంతానానికి కారణమని భావిస్తారు. జాతకంలో గురు గ్రహ స్థానం శుభప్రదంగా ఉంటే.. అది జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు, గౌరవం, పురోగతిని సులభతరం చేస్తుందని నమ్ముతారు. గురు గ్రహం ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తోంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురు గ్రహం ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం చాలా ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహం ప్రస్తుతం ఆశ్లేష నక్షత్రం మూడవ పాదంలో ఉంది. అక్టోబర్ 8న నాల్గో పాదంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గురు గ్రహం ఈ స్థాన మార్పు కొన్ని రాశుల వారి వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు, శ్రేయస్సు పొందే అవకాశాలు పెరగవచ్చు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి, గురు గ్రహం నాలుగో ఇంటిలోని ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వలన వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు సంభవించవచ్చు. మీ కష్టానికి కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభించి, కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులు, వ్యాపార పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక పనులు పూర్తి కావచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడవచ్చు. తొందరపడి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాలుగో ఇంట్లోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ రాశిచక్రంలోని మూడో ఇంట్లో గురు గ్రహం సంచరించడం వలన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు చేపట్టే పనిలో మునుపెన్నడూ లేనంత ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగవచ్చు. మీకు అదృష్టం కూడా తోడుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు, కష్టానికి ప్రశంసలు లభించవచ్చు. మీ ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఇటీవల ఎదుర్కొన్న సమస్యలకు మీరు నెమ్మదిగా పరిష్కారాలను కనుగొనే అవకాశం ఉంది. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడిపే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది మరియు వైవాహిక జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరగవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాలుగో పాదంలోకి ప్రవేశించడం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదం కావచ్చు. గురు గ్రహం మీ సొంత రాశిలో సంచరిస్తున్నందున, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతోపాటు జీవితంలోని అనేక రంగాలలో పురోగతికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మీ సామర్థ్యాలను, మీ కృషిని మీ పెద్దలు బాగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరగవచ్చు. మతపరమైన, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చట్టపరమైన విషయాలలో చిక్కుకున్న వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. మొత్తంగా, ఇది వృత్తి మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త ఆశలు చిగురించే కాలం కావచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి గురు గ్రహంలో ఈ మార్పు ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పనిలో కొత్త బాధ్యత లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ లభించవచ్చు. మీ పనితీరు మీ పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు, ఇది మీ కెరీర్లో పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు, కస్టమర్ల ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు లేదా ప్రయత్నాల నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలకు కుటుంబం నుండి మద్దతు లభించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాలుగో ఇంట్లోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం వలన వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ స్థానం బలపడవచ్చు, మీకు ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, క్లయింట్లు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు పాత ఆర్థిక సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం లభించవచ్చు. కుటుంబ సహకారంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాల్గో పాదంలోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. గురు గ్రహం మీ రాశిలోని ఏడో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున వ్యక్తిగత జీవితంలో, సంబంధాలలో గణనీయమైన మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. వివాహానికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోవచ్చు. ఇంకా పెళ్లికాని వారికి మంచి సంబంధం లేదా వివాహ ప్రతిపాదన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం ఉద్యోగులకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. కార్యాలయంలో కొత్త అవకాశాలు లభించడంతోపాటు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి కావచ్చు. చాలా కాలంగా నెరవేరాలని ఎదురుచూస్తున్న కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More