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సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అదృష్టం మారుతుంది.. చంద్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం

సెప్టెంబర్ 17 నుంచి చంద్రుడు తన నీచ రాశి అయిన వృశ్చికంలో సుమారు రెండ్రోజులు సంచరించనున్నాడు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ సమయంలో భావోద్వేగాలు, మానసిక స్పందనలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అయితే పరిశోధనలు, రహస్య విషయాల అన్వేషణ వంటి వాటికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 

Published on: Sep 15, 2026, 11:00:27 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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మనస్సుకికారకుడైన చంద్రుడు సెప్టెంబర్ 17 నుంచి రెండ్రోజుల పాటు తన నీచ రాశి అయిన వృశ్చికంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. కుజుడి ఆధిపత్యం ఉండే ఈ జల తత్వ రాశిలో చంద్రుడు సంచరించడం వల్ల మానసిక స్పందనలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ గోచార కాలం పరిశోధనలకు, రహస్య విషయాలను వెలికితీయడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ సంచారం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి ఇది అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుందని స్పష్టమవుతోంది.

సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అదృష్టం మారుతుంది.. చంద్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం (AI)
సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అదృష్టం మారుతుంది.. చంద్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం (AI)

ఏయే రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ చంద్ర గోచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. అదృష్టం తోడు నిలవడంతో పాటు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్తలు మీ ఇంటికి చేరతాయి. ఆర్థికంగా బలపడే బలమైన సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం వరంలాంటిది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులతో పాటు ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.

కన్యా రాశి: కన్య రాశి వారికి ఈ కాలంలో ధైర్య సాహసాలు పెరుగుతాయి. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా మీ సొంత బలంతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనం చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.

వృశ్చిక రాశి: స్వయంగా చంద్రుడు మీ రాశిలోకి వస్తుండటంతో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగార్థులకు చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను గుర్తించి ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం.

మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ గోచారం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వస్తుంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారంతో ముఖ్యమైన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేస్తారు.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి మార్గం సుగమమవుతుంది. తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అదృష్టం మారుతుంది.. చంద్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అదృష్టం మారుతుంది.. చంద్రుడి సంచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం
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