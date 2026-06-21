జూన్ నెలాఖరు నుండి 5 రాశుల వారికి బుధుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.. గోల్డెన్ ఛాన్స్!
జూన్ నెలాఖరు నుండి 5 రాశుల వారికి బుధుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీంతో వారు అనుకున్న పనులన్నీ చేస్తారు. అనేక విషయాల్లో టైమ్ కలిసి వస్తుంది.
బుధుడు జూన్ 22న మధ్యాహ్నం 3:41 గంటలకు కర్కాటక రాశిగోలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ బుధ సంచారం అనేక రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ సంచారం ముఖ్యంగా ఐదు అదృష్ట రాశుల వారికి వృత్తి, ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో మంచి అవకాశాలను అందించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి, కొత్త ఒప్పందాలు, వ్యాపార విస్తరణ యోగాలు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ శుభప్రదమైన బుధ సంచారం నుండి అత్యధికంగా ప్రయోజనం పొందే అదృష్ట రాశులు ఇవే.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వ్యాపారం మరియు తార్కిక ఆలోచనలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు జూన్ 22, 2026న మధ్యాహ్నం 3:41 గంటలకు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు కాబట్టి, ఈ సంచారం భావోద్వేగాలు, తెలివితేటల మధ్య ఒక ప్రత్యేక సమతుల్యతను సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు, ఆదాయ వనరులు విస్తరించవచ్చు. కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. బుధుని ఈ శుభ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
మిథున
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాలలో ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బుధుడు మీ రాశి నుండి ధన, వాక్కులకు అధిపతి అయిన రెండో ఇంటిలోకి సంచరిస్తున్నాడు. ఈ బుధ సంచారం కొత్త ఆదాయ అవకాశాలను సృష్టించి, ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరిగి, ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడవచ్చు. మీరు పొదుపుపై దృష్టి పెడితే, భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి బుధుడు మీ రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున ఈ కాలం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. మీ ఆలోచనలకు, మాటలకు మరింత ప్రాముఖ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. పని రంగంలో మీ పనితీరు మరియు నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రశంసించబడతాయి. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ పై అధికారులు, పెద్దల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలు మీ ముందుకు రావచ్చు.
కన్యారాశి
కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు ఈసారి అది మీ రాశి నుండి లాభాలు, ఆకాంక్షలకు నిదర్శనమైన పదకొండవ ఇంట్లోకి సంచరిస్తోంది. అందువల్ల ఈ కాలం మీ చిరకాల కోరికలు, లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవడానికి అవకాశాలను కల్పించవచ్చు. ఆర్థిక, వృత్తి రంగాలలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపు లేదా కొత్త బాధ్యతల గురించి శుభవార్త అందవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీరు మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు కూడా పొందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపార ప్రాజెక్టులు కూడా విజయవంతం కావచ్చు.
తులా రాశి
బుధుడు తులా రాశి నుండి దశమ భావానికి, అంటే వృత్తి, ఉద్యోగం, కర్మకు సంబంధించిన ఇంటికి సంచరిస్తున్నందున, ఈ కాలం మీ వృత్తిలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారవేత్తలకు సువర్ణావకాశాల సమయం కావచ్చు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త సంస్థల నుండి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కూడా పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
బుధుడు మీన రాశి నుండి దశమ భావానికి అంటే వృత్తి, ఉద్యోగం, కర్మకు సంబంధించిన ఇంటికి సంచరిస్తున్నందున, ఈ కాలం మీ వృత్తిలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారవేత్తలకు సువర్ణావకాశాల సమయం కావచ్చు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త సంస్థల నుండి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కూడా పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More